Новости России
18.10.2021, 09:29

В России подросток открыл стрельбу в школе. Его задержали

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Üle 25 000 relvaomaniku seast leidis politsei suurkontrolli käigus 14, kellelt peeti põhjendatuks relvaluba ära võtta.
Üle 25 000 relvaomaniku seast leidis politsei suurkontrolli käigus 14, kellelt peeti põhjendatuks relvaluba ära võtta.
Foto: Kretel Kuusk
Утром 18 октября в поселке Сарс под Пермью 12-летний подросток пришел в школу с охотничьим карабином и открыл стрельбу, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на информированный источник.

"Учащийся 6 класса в возрасте 12 лет пронес в школу в поселке Сарс охотничий карабин, имитирующий внешне автомат Калашникова, сделал два выстрела в воздух. Никто не пострадал", — сказал источник.

Школьника задержали.

"Оружие он по предварительным данным взял у отца-охотника. Оно официально зарегистрировано и находится на учете", — сказал источник.

В пресс-службе регионального МВД "Интерфаксу" рассказали, что около 8:00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок.

Стрелявшим оказался ученик шестого класса, он задержан, добавили в пресс-службе.

Огнестрельных ранений никто не получил, но, по предварительным данным, в фельдшерский пункт за помощью обратился школьник, порезавший ноги стеклом. Об это рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Пресс-служба регионального министерства безопасности уточнила, что подростка самостоятельно обезвредил директор школы. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, "по предварительным данным, школьник отказался от планов стрелять по людям и бросил оружие после личных переговоров с директором. Он же задержал подростка и передал правоохранителям".

Во время стрельбы в здании школы находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание.

"Дети, не дожидаясь официальной эвакуации, сами оперативно вышли из классов и покинули школу, отойдя на безопасное расстояние", — сказал источник.

В школе также находилась сестра нападавшего. Он отказался стрелять в нее, попросил покинуть школу и пойти домой.

В настоящее время полицейские устанавливают мотивы его поступка и источник приобретения оружия.

Поводом для стрельбы, предварительно, могла стать школьная травля. Во время инцидента школьник вел себе неадекватно, ему предстоит детская психиатрическая экспертиза. Совершая выстрелы в воздух он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется "указаниями бога", сообщал источник.

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