В России подросток открыл стрельбу в школе. Его задержали

"Учащийся 6 класса в возрасте 12 лет пронес в школу в поселке Сарс охотничий карабин, имитирующий внешне автомат Калашникова, сделал два выстрела в воздух. Никто не пострадал", — сказал источник.

Школьника задержали.

"Оружие он по предварительным данным взял у отца-охотника. Оно официально зарегистрировано и находится на учете", — сказал источник.

В пресс-службе регионального МВД "Интерфаксу" рассказали, что около 8:00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок.

Стрелявшим оказался ученик шестого класса, он задержан, добавили в пресс-службе.

Огнестрельных ранений никто не получил, но, по предварительным данным, в фельдшерский пункт за помощью обратился школьник, порезавший ноги стеклом. Об это рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Пресс-служба регионального министерства безопасности уточнила, что подростка самостоятельно обезвредил директор школы. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, "по предварительным данным, школьник отказался от планов стрелять по людям и бросил оружие после личных переговоров с директором. Он же задержал подростка и передал правоохранителям".

Во время стрельбы в здании школы находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание.

"Дети, не дожидаясь официальной эвакуации, сами оперативно вышли из классов и покинули школу, отойдя на безопасное расстояние", — сказал источник.

В школе также находилась сестра нападавшего. Он отказался стрелять в нее, попросил покинуть школу и пойти домой.

В настоящее время полицейские устанавливают мотивы его поступка и источник приобретения оружия.

Поводом для стрельбы, предварительно, могла стать школьная травля. Во время инцидента школьник вел себе неадекватно, ему предстоит детская психиатрическая экспертиза. Совершая выстрелы в воздух он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется "указаниями бога", сообщал источник.