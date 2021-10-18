Amserv: подержанные машины уходят со складов, как горячие пирожки

Конец лета и начало осени привели к резкому увеличению продаж на рынке подержанных автомобилей. Длительные сроки поставки новых автомобилей подтолкнули рост цен в сегменте мало использованных автомобилей, который в течение года достиг 30%.

”Существует несколько взаимосвязанных причин стремительного роста продаж подержанных автомобилей”, — говорит руководитель по продажам подержанных автомобилей Amserv Райво Румберг. ”Во-первых, многие автопроизводители и заводы находятся в сложной ситуации, так как производство и поставка различных комплектующих затруднены. Во-вторых, это привело к увеличению сроков производства и поставки новых автомобилей, что снижает интерес людей, которым нужен новый автомобиль прямо сейчас или в ближайшее время”. По словам Румберга, это-то и подтолкнуло к тому, что многие люди, изначально планировавшие купить новую машину, вместо этого обратили внимание на рынок подержанных автомобилей. Это, в свою очередь, также быстро приводит к значительному повышению цен на подержанные автомобили. По оценкам Румберга, выплаты второй пенсионной ступени также способствовали росту цен на автомобили в сентябре, так как количество людей с покупательной способностью увеличилось.

Руководитель по продажам подержанных автомобилей Amserv признает, что склады Amserv на данный момент тоже полупустые, а интерес покупателей автомобилей все еще очень высок. ”Сегодня так называемая рыночная встряска происходит не только в Эстонии, но и соседние и ближайшие страны также страдают от нехватки автомобилей, и поэтому автодилеры ищут автомобили и в Эстонии, чтобы пополнить свои склады. Это создало своего рода конкуренцию, когда местные автосалоны, другие порталы продаж и различные площадки по продаже машин конкурируют с иностранными компаниями на рынке подержанных автомобилей”. По словам Румберга, показательным примером является тот факт, что сегодня автомобили продаются даже из Эстонии в Европу.