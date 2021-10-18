Amserv: подержанные машины уходят со складов, как горячие пирожки(10)
Конец лета и начало осени привели к резкому увеличению продаж на рынке подержанных автомобилей. Длительные сроки поставки новых автомобилей подтолкнули рост цен в сегменте мало использованных автомобилей, который в течение года достиг 30%.
”Существует несколько взаимосвязанных причин стремительного роста продаж подержанных автомобилей”, — говорит руководитель по продажам подержанных автомобилей Amserv Райво Румберг. ”Во-первых, многие автопроизводители и заводы находятся в сложной ситуации, так как производство и поставка различных комплектующих затруднены. Во-вторых, это привело к увеличению сроков производства и поставки новых автомобилей, что снижает интерес людей, которым нужен новый автомобиль прямо сейчас или в ближайшее время”. По словам Румберга, это-то и подтолкнуло к тому, что многие люди, изначально планировавшие купить новую машину, вместо этого обратили внимание на рынок подержанных автомобилей. Это, в свою очередь, также быстро приводит к значительному повышению цен на подержанные автомобили. По оценкам Румберга, выплаты второй пенсионной ступени также способствовали росту цен на автомобили в сентябре, так как количество людей с покупательной способностью увеличилось.
Руководитель по продажам подержанных автомобилей Amserv признает, что склады Amserv на данный момент тоже полупустые, а интерес покупателей автомобилей все еще очень высок. ”Сегодня так называемая рыночная встряска происходит не только в Эстонии, но и соседние и ближайшие страны также страдают от нехватки автомобилей, и поэтому автодилеры ищут автомобили и в Эстонии, чтобы пополнить свои склады. Это создало своего рода конкуренцию, когда местные автосалоны, другие порталы продаж и различные площадки по продаже машин конкурируют с иностранными компаниями на рынке подержанных автомобилей”. По словам Румберга, показательным примером является тот факт, что сегодня автомобили продаются даже из Эстонии в Европу.
Румберг говорит, что покупатели предпочитают автомобиль или городской внедорожник с небольшим пробегом (до 100000 км), автоматической коробкой передач и в очень хорошем состоянии, но те, кому действительно нужна машина сразу, готовы пойти на уступки в своем первоначальном намерении и купить машину, например, с бензиновым двигателем вместо гибридного автомобиля. ”Самыми популярными являются экономичные городские внедорожники, такие как Toyota RAV4. Автомобили по-прежнему приобретаются, как правило, в лизинг и немного возрос объем сделок, когда автомобиль выкупают сразу”.
”Хотя данный момент выбор автомобилей может несколько сужен, не стоит покупать первый попавшийся вариант из-за страха вообще ничего не найти”, — предупреждает Румберг людей, планирующих купить машину. ”Я определенно рекомендую вам покупать подержанные автомобили в официальных дилерских центрах, которые предоставляют гарантию на автомобили и где машина прошла предпродажную подготовку. В сегодняшней рыночной ситуации появилось больше тех продавцов, которые хотят продавать машины быстро и дорого, не заботясь о качестве и состоянии товара. Перед покупкой подержанного автомобиля всегда проверяйте историю автомобиля и, если возможно, отправляйте автомобиль на тщательный осмотр у автодилера”.
По словам руководителя по продажам подержанных автомобилей Amserv, трудно предсказать, как долго продлится такая напряженность на автомобильном рынке. ”Не исключено, что поставки новых автомобилей станут прежними только через год. На рынке подержанных автомобилей это может занять еще больше времени и нормальное положение рынка восстановиться только через пару лет”.