БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Триумф Кылварта, Райк и EKRE. Крах Ратаса и соцдемов. Что принесли нам минувшие выборы

На выборах в органы местного самоуправления были определены 1717 депутатов городских и волостных собраний на ближайшие четыре года. Смотрите, кто победил в вашем городе или волости!

Хотя премьер-министр Кая Каллас опасалась, что усугубляющийся кризис, вызванный пандемией коронавируса, и рост цен на электричество и газ отразятся на результатах выборов, этого в той мере, которой боялись, не произошло. Партия реформ сохранила за собой в самоуправлениях довольно значительную силу, а также получила возможность попасть в коалицию в Таллинне. Важно сохранить правительство, но там все зависит, скорее, от общегосударственных проблем.

Однако не по причине того, что избиратель отверг в столице центристов — на этот раз они получили даже больше голосов, чем в 2017. А по причине того, что менее крупные партии, включая Isamaa, не вылетели из горсобрания и добавилась новая сила в виде Eesti 200.

Результаты выборов породили предположения, что как под лидером партии Юри Ратасом, так и под министром здоровья и труда Танелем Кийком шатаются кресла и что партия уже рассматривает иные варианты.

Урожай голосов министров Центристской партии варьируется от низкого до катастрофического. Новые министры, которых Ратас привел в правительство, — Эва-Мария Лийметс, Кристиан Яани, Аннели Отт — набрали очень мало голосов. Танель Кийк получил в Пыхья-Таллинне 872 голоса, став третьим членом Центристской партии по количеству голосов в этом районе.

Баллотировавшийся в Мустамяэ Ратас получил 3034 голоса, что более чем в два раза меньше, чем у старейшины района Лаури Лаатса. Это достойный результат для любого, но не двукратного премьер-министра и действующего спикера Рийгикогу на фоне масштабной личной кампании. Блинчики Ратаса показались жителям Мустамяэ недостаточно сладкими.

Isamaa с трудом вошла в Таллиннское горсобрание. Также ей удалось отстоять свое представительство в собраниях по всей Эстонии, потеряв некоторые места. Но никакого прогресса не было. Удовлетворены ли они этим результатом, надо спросить у них самих.

Это означает, что постановка связанных с окружающей средой вопросов останется задачей других партий. В ряде европейских стран зеленые имеют большой политический вес. Хорошим примером является недавний успех на выборах в Германии. Но не в Эстонии.

Для социал-демократов результаты выборов были плохими. Очень плохими. Они потеряли депутатов по всей Эстонии и много. Было бы довольно неожиданно, если бы Индрек Саар по-прежнему возглавлял партию на выборах в Рийгикогу. При этом неизвестно, заинтересован ли наиболее сильный политик СДПЭ Евгений Осиновский в том, чтобы снова занять пост председателя партии.

EKRE уверенно вошла в горособрания крупных городов, за исключением Нарвы, и занимает сильную позицию. По сравнению с предыдущими местными выборами, EKRE значительно увеличила свою поддержку. Однако это не везде дает ей возможность вхождения в коалицию. Eesti200 также хорошо выступила в крупных городах и сейчас главной и задачей — прийти где-нибудь к власти (в составе коалиции, разумеется). Реальный шанс, кажется, есть в Тарту и Нарве.

Eesti 200 получила по всей Эстонии 41 место. Стабильнее всех удалось спасти свою шкуру Isamaa, принеся в жертву всего 13 мест.

Центристская партия и Партия реформ потеряли по всей Эстонии почти 50 депутатов . Социал-демократическую партия же по сути постигла катастрофа: в ночь выборов они лишилась 103 мест по всей Эстонии.

По 79 волостям и городам Эстонии было распределено 1717 мест. Абсолютным победителем с точки зрения наращивания электората на выборах 2021 года оказалась EKRE: количество депутатов в местных самоуправлениях по всей Эстонии практически сравнялось с представленностью в советах двух главных партий — Центристской партии и Партии реформ. На этих выборах EKRE получила дополнительно 155 мандатов, в результате чего имеет теперь по всей Эстонии в общей сложности 242 депутата городских и волостных собраний. Это всего на два меньше, чем у Партии реформ.

Исторически такой тандем в столице не нов, кроме того, сейчас реформисты и центристы совместно управляют страной. Если они хотят продолжить в том же духе на Тоомпеа, то и коалиция в Таллинне кажется логичной. Похоже, реформисты такого варианта развития событий не исключают, особенно с учетом их низкой агрессии в предвыборной кампании против единовластия в Таллинне. Проблема, однако, кроется в том, что Партия реформ не согласна брать на себя роль младшего брата и хочет управлять городом наравне с Центристской партией. Вероятность примерно 50%.

Поскольку Центристской партии до единовластия не хватает всего двух-трех мандатов, то не исключено, что для какого-нибудь подходящего человека в городской системе она найдет прибыльное местечко, обеспечив таким образом себе поддержку. Михаил Кылварт довольно успешен в таких вещах, достаточно вспомнить Хельве Сяргава, Райнера Вакра, Дениса Бородича. Такой шаг, однако, может только усилить имидж Центристской партии как недотепы, что нехорошо с точки зрения выборов в Рийгикогу. Вероятность составляет около 20%.

У этого тандема тоже есть история. Например, в 2009-2010 годах социал-демократ Юри Пихл являлся вице-мэром Таллинна. Но это было бы неравноправное партнерство, хотя соцдемам в принципе на большее рассчитывают и не приходится. Вероятность 20%.

Этот вариант означает объединение всех политических сил против центристов. Хотя мэр Михаил Кылварт почему-то считает такой вариант возможным, в долгосрочной перспективе поддерживать такую пеструю коалицию и управлять при помощи нее столицей будет очень трудно. Во времена мэра Юри Мыйза мы уже видели, насколько ”коалиция гномов” нестабильна. Вероятность 15%

Эта коалиция скопировала бы на городском уровне второе правительство Юри Ратаса. Сотрудничество такой компании возможно, в этом мы уже убедитись. Но возможно ли такое в стране, которой управляет центрист Юри Ратас и Партия реформ? Скорее нет, только если центристы не решат подорвать коалицию на Тоомпеа. Вероятность 10%.

Ратас, например, был первым номером Центристской партии в Мустамяэ, но получил всего 3034 голоса, что почти вдвое меньше, чем результат старейшины района Лаури Лаатса, который шел по списку за Ратасом и собрал 8466 голосов. Ни один из министров Центристской партии не смог преодолеть магическую черту в 1000 голосов, но это удалось ряду районных старейшин и членам горсобрания.

Для этого было необходимо объединить усилия как городским мужам во главе с мэром Михаилом Кылвартом, так и другим лидерам партии во главе с председателем Юри Ратасом. Если т.н. команда Кылварта, то есть члены горсобрания и районные старейшины собрали много голосов, то урожай команды Ратаса среди столичных избирателей был явно скромным.

P.S. Если Ратасу придется подумать над исключительно плохими результатами министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, то Кылварту, например, о том, почему вице-мэры Калле Кландорф, Айвар Рийсалу и Эха Вырк не смогли набрать даже 200 голосов.

EKRE хотела битвы в Таллинне, но результат так себе

Для этого в Таллинн стянули тяжелую артиллерию в лице самых сильных имен. В результате количество мест в Таллиннском горсобрании увеличилось с шести до восьми.

Председатель партии Мартин Хельме в этот раз получил в Мустамяэ примерно на 400 голосов больше, чем в 2017 году, и таким образом набрал 10% от всех голосов в округе, что на 1,5% больше, чем в прошлый раз.

Бывший спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас, баллотировавшийся в Нымме, получил 1931 голос, то есть тоже 10% от общего количества голосов округа. Ранее, когда он баллотировался в Сауэ, результаты были не такие хорошие. Весомый результат получила и Хелле-Мооника Хельме, также превзойдя свой результат 2017 года.