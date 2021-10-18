БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Триумф Кылварта, Райк и EKRE. Крах Ратаса и соцдемов. Что принесли нам минувшие выборы

На выборах в органы местного самоуправления были определены 1717 депутатов городских и волостных собраний на ближайшие четыре года. Смотрите, кто победил в вашем городе или волости!
Семь важных последствий выборов
1. Эпоха единовластия центристов в Талллинне на этот раз закончилась
Однако не по причине того, что избиратель отверг в столице центристов — на этот раз они получили даже больше голосов, чем в 2017. А по причине того, что менее крупные партии, включая Isamaa, не вылетели из горсобрания и добавилась новая сила в виде Eesti 200.
38 мест в горсобрании из 79 означает для Центристской партии необходимость искать дополнительную поддержку.
2. Реформистам эти выборы потрясений не принесли
Хотя премьер-министр Кая Каллас опасалась, что усугубляющийся кризис, вызванный пандемией коронавируса, и рост цен на электричество и газ отразятся на результатах выборов, этого в той мере, которой боялись, не произошло. Партия реформ сохранила за собой в самоуправлениях довольно значительную силу, а также получила возможность попасть в коалицию в Таллинне. Важно сохранить правительство, но там все зависит, скорее, от общегосударственных проблем.
3. Лидеру Центристской партии Юри Ратасу радоваться результатам не приходится
Баллотировавшийся в Мустамяэ Ратас получил 3034 голоса, что более чем в два раза меньше, чем у старейшины района Лаури Лаатса. Это достойный результат для любого, но не двукратного премьер-министра и действующего спикера Рийгикогу на фоне масштабной личной кампании. Блинчики Ратаса показались жителям Мустамяэ недостаточно сладкими.
Урожай голосов министров Центристской партии варьируется от низкого до катастрофического. Новые министры, которых Ратас привел в правительство, — Эва-Мария Лийметс, Кристиан Яани, Аннели Отт — набрали очень мало голосов. Танель Кийк получил в Пыхья-Таллинне 872 голоса, став третьим членом Центристской партии по количеству голосов в этом районе.
Результаты выборов породили предположения, что как под лидером партии Юри Ратасом, так и под министром здоровья и труда Танелем Кийком шатаются кресла и что партия уже рассматривает иные варианты.
4. На местом уровне у EKRE широкий охват, Eesti 200 вышла на арену
EKRE уверенно вошла в горособрания крупных городов, за исключением Нарвы, и занимает сильную позицию. По сравнению с предыдущими местными выборами, EKRE значительно увеличила свою поддержку. Однако это не везде дает ей возможность вхождения в коалицию. Eesti200 также хорошо выступила в крупных городах и сейчас главной и задачей — прийти где-нибудь к власти (в составе коалиции, разумеется). Реальный шанс, кажется, есть в Тарту и Нарве.
5. Соцдемов, вероятно, ждет смена лидера
Для социал-демократов результаты выборов были плохими. Очень плохими. Они потеряли депутатов по всей Эстонии и много. Было бы довольно неожиданно, если бы Индрек Саар по-прежнему возглавлял партию на выборах в Рийгикогу. При этом неизвестно, заинтересован ли наиболее сильный политик СДПЭ Евгений Осиновский в том, чтобы снова занять пост председателя партии.
6. Зеленые провалились с треском
Это означает, что постановка связанных с окружающей средой вопросов останется задачей других партий. В ряде европейских стран зеленые имеют большой политический вес. Хорошим примером является недавний успех на выборах в Германии. Но не в Эстонии.
7. Isamaa постоянна, но постоянно невелика
Isamaa с трудом вошла в Таллиннское горсобрание. Также ей удалось отстоять свое представительство в собраниях по всей Эстонии, потеряв некоторые места. Но никакого прогресса не было. Удовлетворены ли они этим результатом, надо спросить у них самих.
Землетрясение на местах: EKRE "сделала" конкурентов
По 79 волостям и городам Эстонии было распределено 1717 мест. Абсолютным победителем с точки зрения наращивания электората на выборах 2021 года оказалась EKRE: количество депутатов в местных самоуправлениях по всей Эстонии практически сравнялось с представленностью в советах двух главных партий — Центристской партии и Партии реформ. На этих выборах EKRE получила дополнительно 155 мандатов, в результате чего имеет теперь по всей Эстонии в общей сложности 242 депутата городских и волостных собраний. Это всего на два меньше, чем у Партии реформ.
Центристская партия и Партия реформ потеряли по всей Эстонии почти 50 депутатов . Социал-демократическую партия же по сути постигла катастрофа: в ночь выборов они лишилась 103 мест по всей Эстонии.
Eesti 200 получила по всей Эстонии 41 место. Стабильнее всех удалось спасти свою шкуру Isamaa, принеся в жертву всего 13 мест.
Как поделят власть в Таллинне?
Вариант 1. Клонирование власти на Тоомпеа
Исторически такой тандем в столице не нов, кроме того, сейчас реформисты и центристы совместно управляют страной. Если они хотят продолжить в том же духе на Тоомпеа, то и коалиция в Таллинне кажется логичной. Похоже, реформисты такого варианта развития событий не исключают, особенно с учетом их низкой агрессии в предвыборной кампании против единовластия в Таллинне. Проблема, однако, кроется в том, что Партия реформ не согласна брать на себя роль младшего брата и хочет управлять городом наравне с Центристской партией. Вероятность примерно 50%.
Вариант 2. Биржа труда от Центристской партии для перебежчиков
Поскольку Центристской партии до единовластия не хватает всего двух-трех мандатов, то не исключено, что для какого-нибудь подходящего человека в городской системе она найдет прибыльное местечко, обеспечив таким образом себе поддержку. Михаил Кылварт довольно успешен в таких вещах, достаточно вспомнить Хельве Сяргава, Райнера Вакра, Дениса Бородича. Такой шаг, однако, может только усилить имидж Центристской партии как недотепы, что нехорошо с точки зрения выборов в Рийгикогу. Вероятность составляет около 20%.
Вариант 3. Центристы-соцдемы
У этого тандема тоже есть история. Например, в 2009-2010 годах социал-демократ Юри Пихл являлся вице-мэром Таллинна. Но это было бы неравноправное партнерство, хотя соцдемам в принципе на большее рассчитывают и не приходится. Вероятность 20%.
Вариант 4. ”Коалиция гномов”
Этот вариант означает объединение всех политических сил против центристов. Хотя мэр Михаил Кылварт почему-то считает такой вариант возможным, в долгосрочной перспективе поддерживать такую пеструю коалицию и управлять при помощи нее столицей будет очень трудно. Во времена мэра Юри Мыйза мы уже видели, насколько ”коалиция гномов” нестабильна. Вероятность 15%
Вариант 5. Центристская партия-EKRE-Isamaa
Эта коалиция скопировала бы на городском уровне второе правительство Юри Ратаса. Сотрудничество такой компании возможно, в этом мы уже убедитись. Но возможно ли такое в стране, которой управляет центрист Юри Ратас и Партия реформ? Скорее нет, только если центристы не решат подорвать коалицию на Тоомпеа. Вероятность 10%.
Основной целью Центристской партии было сохранение единовластия в столице
Для этого было необходимо объединить усилия как городским мужам во главе с мэром Михаилом Кылвартом, так и другим лидерам партии во главе с председателем Юри Ратасом. Если т.н. команда Кылварта, то есть члены горсобрания и районные старейшины собрали много голосов, то урожай команды Ратаса среди столичных избирателей был явно скромным.
Ратас, например, был первым номером Центристской партии в Мустамяэ, но получил всего 3034 голоса, что почти вдвое меньше, чем результат старейшины района Лаури Лаатса, который шел по списку за Ратасом и собрал 8466 голосов. Ни один из министров Центристской партии не смог преодолеть магическую черту в 1000 голосов, но это удалось ряду районных старейшин и членам горсобрания.
Результаты выборов — пища для размышлений для Центристской партии в целом.
P.S. Если Ратасу придется подумать над исключительно плохими результатами министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, то Кылварту, например, о том, почему вице-мэры Калле Кландорф, Айвар Рийсалу и Эха Вырк не смогли набрать даже 200 голосов.
EKRE хотела битвы в Таллинне, но результат так себе
Для этого в Таллинн стянули тяжелую артиллерию в лице самых сильных имен. В результате количество мест в Таллиннском горсобрании увеличилось с шести до восьми.
Председатель партии Мартин Хельме в этот раз получил в Мустамяэ примерно на 400 голосов больше, чем в 2017 году, и таким образом набрал 10% от всех голосов в округе, что на 1,5% больше, чем в прошлый раз.
Бывший спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас, баллотировавшийся в Нымме, получил 1931 голос, то есть тоже 10% от общего количества голосов округа. Ранее, когда он баллотировался в Сауэ, результаты были не такие хорошие. Весомый результат получила и Хелле-Мооника Хельме, также превзойдя свой результат 2017 года.
Однако, что касается остальных, то в 2017 году положение у них было лучше. Бывший председатель EKRE Март Хельме хоть и получил в Ласнамяэ на несколько сотен голосов больше, чем в 2017 году в Пярну, но голоса, полученные в тогда в курортном городе, было в два раза весомее, чем сейчас в Ласнамяэ. Яак Мадисон также в прошлый раз был более успешен в Вильянди, чем сейчас в Кесклинне.
В Тарту придется сформировать новую коалицию
Один из вариантов — создать коалицию с соцдемами, получившими пять мест, либо найти другого партнера. Например, Isamaa с пятью голосами или центристов с четырьмя.
Другой вариант — прибегнуть к Eesti 200, получившей восемь мандатов. Тогда в коалиции будет 27 голосов, что довольно сносно. Это логично и с точки зрения народной поддержки, поскольку явно, что отечественники и центристы имеют намного более слабую поддержку. У Центристской партии осталось четыре мандата из семи, и это полный провал.
Здесь вопрос заключается, вероятно, в амбициях Eesti200 и в том, потребует ли она чего-то, чего реформисты не хотят.
Есть еще вариант реформисты-EKRE, но его сложно реализовать из-за противостояния на государственном уровне, хотя в Тарту местными консерваторами управляют другие люди, а не семья Хельме. В любом случае, скорее всего, многие избиратели Партии реформ не поняли бы такого шага. По крайней мере, при наличии более разумных вариантов сотрудничества
Конечно же, в Тарту не исключен и вариант коалиции без Партии реформ. Но это очевидно потрясло бы всю Южную Эстонию. Так же, как если бы Таллинном стали руководить без участия Центристской партии.
Катри Райк победила в Нарве, но что дальше?
Бывший мэр Нарвы Катри Райк и избирательный список ее имени явно заслужили победу. Катри Райк сделала для города много, отказавшись от куска хлеба в общегосударственной политике. При этом незадолго до выборов его при помощи интриг убрали из кресла мэра.
Задачу Катри Райк по созданию действующего городского правительства несколько упрощает тот факт, что Eesti 200 также получила в Нарве пару мандатов. Коалиция же с Центристской партией, по сути, означала бы заведомый отказ от нововведений.
Столь сокрушительное отставание центристов от списка Катри Райк показывает, что те времена, когда другие политические силы по сути не признавались вообще, канули в Лету. Ситуацию могло бы исправить выдвижение в Нарве Яны Тоом, но ее было решено направить в Пыхья-Таллинн, где на кандидатуру министра Танеля Кийка надеяться не приходилось.
EKRE в Нарвское горсобрание не попала, что стало явным разочарованием для партии.