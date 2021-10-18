18.10.2021, 07:49
Самые активные избиратели были в Йыгевамаа, а самые пассивные — в Ида-Вирумаа
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Самая высокая явка на выборах в местные самоуправления была в Йыгевамаа -59,3%. Ниже всего явка оказалась в Ида-Вирумаа — 47,2%.
Всего на выборах 2021 года проголосовало 54,8% избирателей. В предварительном голосовании приняли участие 39,4% избирателей.
В выборах в местные самоуправления в 2017 году принимали участие 53,3% избирателей, в 2013 — 58%, в 2009 — 60,6%, в 2005 — 47,4%, в 2002 — 52,5%, в 1999 — 49,8%, в 1996 — 52,5% и в 1993 — 52,6%.
Согласно закону, в понедельник состоится повторный пересчет голосов, в том числе и полученных путем э-голосования.