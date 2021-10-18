Самые активные избиратели были в Йыгевамаа, а самые пассивные — в Ида-Вирумаа

Всего на выборах 2021 года проголосовало 54,8% избирателей. В предварительном голосовании приняли участие 39,4% избирателей.

В выборах в местные самоуправления в 2017 году принимали участие 53,3% избирателей, в 2013 — 58%, в 2009 — 60,6%, в 2005 — 47,4%, в 2002 — 52,5%, в 1999 — 49,8%, в 1996 — 52,5% и в 1993 — 52,6%.