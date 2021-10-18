Lidl объявил о найме на работу 800 человек в Эстонии и хвастается зарплатой выше средней

По словам председателя правления Lidl Eesti и Lidl Latvija Якоба Йозефссона, найм работников магазинов – это важный этап для открытия магазинов в Эстонии. «Lidl значительно расширил свою сеть магазинов в Эстонии. Пришло время начать создавать команды, с этой целью мы ищем новых сотрудников, которые к нам присоединятся. Мы высоко ценим работу, выполняемую в магазине, и предлагаем нашим сотрудникам лучшие в секторе условия, чтобы они могли выполнять свои повседневные обязанности как можно лучше», – сказал Йозефссон.

Якоб Йозефссон добавил также, что предприятие создаёт более 800 новых рабочих мест в разных регионах Эстонии, это означает возможность получения хорошо оплачиваемой работы для местного населения и внесение значительного вклада в экономику Эстонии.

Руководитель отдела персонала Lidl Eesti Лийна Киппасто подчеркнула, что предприятие обеспечивает мотивирующую и справедливую оплату труда. «Предлагаемая Lidl заработная плата на 25 процентов выше средней по рынку, в Таллинне это 6,40 евро за час, а в других городах – 6,10 евро за час. У нас в Lidl оплачивается каждая рабочая минута, и новым работникам магазинов гарантируется ежегодное повышение заработной платы. Lidl также предлагает своим сотрудникам ряд дополнительных преимуществ, таких как дополнительная медицинская страховка, действующая с первого рабочего дня, которая включает, среди прочего, лечение зубов, приёмы у врачей-специалистов, физиотерапию и многое другое», – сказала Киппасто.

Кандидатам не обязательно иметь прежний опыт работы в сфере торговли. Всем новым работникам до того, как они приступят к исполнению своих служебных обязанностей, будет предоставлено обучение, чтобы ещё до открытия магазинов они получили все необходимые для работы в магазине знания и навыки. Новых работников будут обучать заведующие магазинов и региональные менеджеры Lidl, которые прошли основательное практическое обучение за границей, чтобы стать лучшими руководителями для своих команд.