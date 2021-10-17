Выборы 2021
18.10.2021, 02:43

Результаты выборов | В Кохтла-Ярве центристы потеряли треть мандатов, в горсобрание вошли соцдемы и реформисты

 
Людмила Янченко, мэр Кохтла-Ярве
Людмила Янченко, мэр Кохтла-Ярве
Foto: Tiit Blaat
Небольшой сенсацией завершились выборы в местное самоуправление Кохтла-Ярве. Центристская партия хотя и одержала победу, лишилась абсолютного большинства в горсобрании.

Если на предыдущих выборах ярвеские центристы получили 18 мандатов и обеспечили себе абсолютное большинство в местной горуправе, то теперь они собрали лишь 42% голосов, которые конвертировались в 12 мандатов. В горсобрании города, который долгое время считался вотчиной русскоговорящих политиков теперь соцдемы с Эдуардом Одинцом во главе (5 мандатов) и даже реформисты (2 мандата). Шесть мандатов ушло к двум новым избирательным блокам — Рестарт Кохтла-Ярве (4 мандата) и Прогресс (2 мандата).

Действующий мэр Людмила Янченко (Центристская партия) набрала лишь 93 голоса.

Все результаты выборов в Кохтла-Ярве — ЗДЕСЬ.

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