В Нарве победил "Список Катри Райк". Но все равно нужна коалиция

"Список Катри Райк" набрал 43.94% на выборах в 2021 году и получил 15 мандатов в горсобрании. Второе место заняла Центристская партия — 31.49% и 10 мандатов, на 13 мандатов меньше, чем в 2017 году. Третье место у союза Elagu Narva с лидером Алексеем Евграфовым — у них 13.06% и 4 мандата. Пятипроцентный порог преодолела партия Eesti 200 — 6.75% и два мандата. Партии EKRE не хватило 0.69% для попадания в горсобрание.