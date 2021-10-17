Михаил Кылварт побил свой рекорд — центрист набрал 27 тысяч голосов

Центрист Михали Кылварт на выборах в местные органы власти получил 27 070 голосов в Ласнамяэ. В 2017 году он заработал 24 668 голосов. В 2013 — 5307, в 2009 — 274.

На выборах в Рийгикогу в 2019 году за него проголосовали меньше, чем в 2017 — 17150. В 2015 на парламентских выборах он смог набрать10 996 голосов.

На выборах в 2021 году в Таллинне победила Центристская партия. Подробнее читайте здесь.