Выборы 2021
18.10.2021, 01:39

Результаты выборов: Центристская партия победила, но потеряла единовластие

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Михаил Кылварт набрал 27 070 голосов.
Михаил Кылварт набрал 27 070 голосов.
Foto: DELFI
На муниципальных выборах 2021 года в Таллинне победила Центристская партия, однако они не набрали абсолютное большинство.

Центристская партия победила на муниципальных выборах 2021 года в Таллинне. Второе место заняла Партия реформ. Третье — партия Eesti 200.

Центристы впервые с 1999 года потеряли абсолютное большинство. На выборах 2002, 2005, 2009, 2013, 2017 годов они получали больше половины мандатов. В 2021 году центристы заработали 38 мандатов. Чтобы добиться власти необходимо 40 мандатов. В горсобрании всего 79 депутатов.

Если команда Михаила Кылварта захочет продолжить управлять столицей, то им придется формировать коалицию с одной из представленных в горсобрании партий. С другой стороны, остальные политические силы могут отказаться от предложений и сформировать коалицию большинства.

Смотрите, как происходил подсчет голосов. Читайте наш онлайн-блог.

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