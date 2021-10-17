Результаты выборов: Центристская партия победила, но потеряла единовластие

Центристская партия победила на муниципальных выборах 2021 года в Таллинне. Второе место заняла Партия реформ. Третье — партия Eesti 200.

Центристы впервые с 1999 года потеряли абсолютное большинство. На выборах 2002, 2005, 2009, 2013, 2017 годов они получали больше половины мандатов. В 2021 году центристы заработали 38 мандатов. Чтобы добиться власти необходимо 40 мандатов. В горсобрании всего 79 депутатов.

Если команда Михаила Кылварта захочет продолжить управлять столицей, то им придется формировать коалицию с одной из представленных в горсобрании партий. С другой стороны, остальные политические силы могут отказаться от предложений и сформировать коалицию большинства.