Кая Каллас о коронавирусе: мы хотим быть, как Финляндия. Но по факту больше похожи на Латвию

Кая Каллас призналась, что ее партия устала в ходе предвыборной агитации. "Конечно, устали, мы даже сегодня выходили на улицы. Все голоса еще не подсчитаны, но ощущения хорошие. Радует, что центристы не получат единолично власть", — сказала она в студии Delfi.

Речь зашла и о главной теме на данный момент — коронавирусе. В пятницу Каллас встречалась с премьером Латвии. "Если люди посмотрят на реальную картину происходящего, то они увидят, что мы на высоких позициях в Европе по уровню заболеваемости. Мы хотим быть, как Финляндия. Но по факту больше похожи на Латвию, Хорватию…Это вопрос не просто политики, это вопрос здоровья населения. Танель Кийк — отвечает за систему здравоохранения. Сейчас он утверждает, что больницы не будут перегружены. Посмотрим, у меня есть некоторые вопросы".

Журналисты отметили, что центристы и реформисты зачастую обсуждают управление государством публично, а не между собой. "Конечно, дело в выборах. Сначала мы переговариваемся между собой, потом уже объявляем. Что происходило в пятницу можно описать одним словом — выборы".

Каллас отметила, что они обсуждали вчера и будут обсуждать дальше тему новых ограничений. "У нас большие споры. Хватит ли пряника за то, что люди вакцинируются? Или это не рабочая схема, ведь люди очень разные. Проблематика этого кризиса в том, что большинство должно было себя ограничивать ради меньшинства. Сейчас же у всех есть возможность себя защитить. И это вызывает протест и фрустрацию у тех, кто вакцинировались", — прокомментировала она.