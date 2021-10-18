На Гаити похищены американские миссионеры и их семьи

В столице Гаити Порт-О-Пренсе в субботу, 16 октября, похищены до 17 американских миссионеров и членов их семей, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах. Бандиты захватили миссионеров, когда те направлялись на автобусе в аэропорт. Вместе с американцами были захвачены и местные жители.

Среди похищенных есть и дети. Пока неясно, выдвинули ли похитители требования о выкупе. Представитель администрации США заявил, что Белому дому известно и случившемся. Он сказал, что благополучие и безопасность американских граждан является высшим приоритетом для Госдепартамента, но отказался сообщить какие-либо другие детали.

После убийства в июле президента Гаити Жовенеля Моиза, в этой стране резко увеличилось насилие. И без того тяжелую ситуацию усугубило землетрясение в августе, в результате которого погибли более двух тысяч человек. Тысячи людей бежали с Гаити, спасаясь от насилия и бедности. Гаити является одним из беднейших в мире государств, около 4,4 млн жителей страны зависят от гуманитарной помощи.