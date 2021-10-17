Возможный подкуп избирателей: в Валгамаа некоторым предлагали пять евро или сигареты

Полиция получила несколько сообщений о том, что людям предлагали деньги за то, чтобы они проголосовали за определенного кандидата, сказал Delfi оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей. "Например, нам дали знать, что в Валгамаа предлагали людям за голосование за одного кандидата пять евро. Несколько подобных новостей поступило и из Ида-Вирумаа".

Полицейский патруль обнаружил сегодня возможную покупку голосов на избирательном участке в Кохтла-Ярве и отправил на избирательный участок трех человек для выяснения более конкретных обстоятельств. ”Во всех этих случаях мы узнаем, имело ли место нарушение”, — сказал Трей.

Помимо денег, для голосования за конкретного кандидата предлагались алкоголь и сигареты. Также сообщалось, что в некоторых случаях кто-то предлагал транспорт до избирательного участка и просил проголосовать за себя, добавил Трей.

”По некоторым из этих случаев мы уже установили факты и выяснили, что они не подтверждены, но некоторые дела все еще расследуются”, — отметил Трей.

В полицию также поступали сообщения о предвыборной рекламе, которая подвергалась вандализму или иным образом была испорчена в течение недели выборов, и в связи с этим было возбуждено около десятка уголовных дел.