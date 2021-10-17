Обозреватель "Эха Москвы": Преемник Путину? Не смешите!

Когда-то, еще в советские времена, я подрабатывал в театре. Я был студентом театрального вуза, и, конечно, играть роли мне не давали — больно молод был, а вот в массовке играть разрешали. Я надевал смокинг, бабочку, с тех пор я их устойчиво ненавижу, и выходил на сцену. Пьеса была из дореволюционной российской жизни, и там, внутри пьесы, был важный момент — выходил герой и сообщал некую сенсационную новость, и мы все должны были сыграть, что мы в шоке от этой новости.

Нас на сцене было человек двадцать, поэтому реакция должна была быть бурной, но я не понимал, как я должен эту реакцию изобразить. И тогда мне объяснили, что я, услышав новость, должен быстро поворачиваться то к одному, то к другому актеру, стоявшему рядом со мной, и говорить. Я поинтересовался, а что я должен говорить. И тогда мне раскрыли главный секрет массовых театральных сцен.

Все двадцать человек поворачиваются друг к другу и говорят знаменитую фразу: ”Что говорить, когда нечего говорить?” Вы можете проверить это дома. Возьмите детей, расскажите им об этой фразе и начните произносить ее все вместе. И на ваших глазах произойдет одно из удивительных таинств театра, которое мне открыли.

Вот эта фраза: ”Что говорить, когда нечего говорить?” была как всегда талантливо сыграна Владимиром Путиным и корреспондентом телеканала CNBC. Корреспондент телеканала задал два обязательных вопроса: будет ли Путин снова баллотироваться в президенты и, если нет, то кто его преемник. Путин, как всегда, уклонился от ответа.

Действительно, что говорить, когда нечего говорить. Если бы я был корреспондентом CNBC, я бы тоже задал эти два обязательных вопроса. Только, услышав ответ, я бы мудро улыбнулся, потому что Путин никогда не отвечает на эти вопросы, хотя ответ на них знает любой россиянин.