ВИДЕО | Delfi подводит итоги выборов

Популярный эстонский писатель и драматур Андрус Кивиряхк в студии Delfi:

Почему избиратель остается дома?

Возможно, людей далеко от Эстонии, где-то за границей. Люди не видят, что от их голоса что-то зависит.

Также гости студии делятся мнением, что в Саку действительно неплохой кандидат, там в течение последних 4-х лет было много чего построено. Там все местные, нет людей из Риигикогу.

Председатель соцдемов Индерк Саар делится впечатлениями от избирательной кампании:

- Я очень горд за наших людей, кампания была отличной, люди коммуницировали между собой. Много молодежи подходило и задавали много уточняющих вопросов. Видно, что выборная активность поднялась.

Какой результат вас бы устроил?

Для нас важно, чтобы как можно больше было представителей соцдемов в различных органах самоуправления. Самый большой страх был, что будут очень неактивные выборы. Я думаю и хотел бы, чтобы в столице будет коалиционное правительство и новое городское пространство.

Что пожелаете читателям Дельфи?

Благодарю всех тех, кто голосовал и вступал в дискуссии.

В студии считают, что EKRE - это как новый Сависаар. Тот же стиль у Хельме. Это провокаторы.

5 лет назад вы бы поверили, сто ЭКРе станет самой популярной партией?

Нет, не поверил бы. Я бы не сказал, что наш народ действительно настолько умен, как говорил президент на своем выступлении.

В Nordic отеле ждет итогов выборов Партия реформ. Переключаемся туда.

Бывший министр Юрген Лиги.

- Какие прогнозы?

- Нет смысла прогнозировать, ситуация очень отличается от всех предыдущих. Сложно что-то предсказать.

А вот итоги голосования в цифрах:

588 832 избирателей

313 245 голосовали с помощью бумажных бюллетеней

275 587 голосовали по интернету

1 074 046 общее число избирателей в стране

Окончательный результат электронного голосования — 273 620 голосов. Эта цифра чуть меньше предыдущей, потому что 1996 избирателей решили проголосовать сегодня с помощью бумажного бюллетеня, и поэтому их электронное голосование было аннулировано.