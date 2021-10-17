17.10.2021, 20:55
Житель Йыхви: проголосовал за центристку, которая в Таллинне. Там от нее для волости будет больше пользы(5)
Сегодня на избирательном участке в Йыхви местный житель Владислав рассказал RusDelfi, что проголосовал за кандидата от Центристской партии.
"Хочу, чтобы в нашем городе жизнь улучшилась, — поясняет Владислав, почему он решил проявить гражданскую позицию. — Чтобы тротуары сделали в старой части города, парк доделали".
Владислав говорит, что свой голос отдал за Оудекки Лооне из Центристской партии. "Она в Таллинне, но я думаю, что от нее будет больше толку, когда она в Таллинне. Она баллотируется от Йыхвиской волости. При правительстве от нее будет больше пользы, чем местные сделали для нас", — говорит Владислав.