Будет битва за помпоны! Почему украинских чирлидерок в Швеции забросали бутылками и поедут ли они на Олимпиаду
На данный момент чирлидинг не является олимпийским видом спорта. Но одна из существующих в чирлидинге международных федераций, американская ICU, стала полноправным членом международного олимпийского комитета. До этого у них три года было временное членство.
Вообще процедура прохождения следующая. Сначала нужно вступить в международную федерацию неолимпийских видов спорта (GAISF). Там они все соревнуются и рано или поздно подают заявки в олимпийский комитет, учитывая пожелания хозяйки Игр. На Олимпиаде в Токио-2020 добавили сумо, каратэ. Но пока больше в олимпийской программе каратэ не будет… Это спортивные интриги большого количества международных федераций.
Олимпиада-2024 укомплектована. Там будет брейкданс, который безумно популярен во Франции. В 2028 году Игры будет принимать Лос-Анджелес. И вот на Олимпиаду в США представители чирлидинга максимально запряжены, чтобы попасть по местной квоте. Дальше есть нюансы. Red Foxes — шоу-группа чирлидеров мирового уровня, и мы понимаем, что такое структура федерации и объединение спортсменов из 200 стран мира. В мире чирлидинга пока такого единства нет.
Есть приверженцы японской версии или американской. И есть два основных направления в спортивном чирлидинге — чир, где есть пирамиды, объединение более акробатических элементов. И вторая — dance-номинация, которая соединяет разные танцевальные направления. И получается, что есть танцевальные команды, которые никогда не делают чир и — наоборот. Но в Америке есть университетские команды, которые соревнуются во всем.
В общем, пока непонятно, как будет выглядеть чирлидинг на Олимпиаде?
По этому поводу для меня самое авторитетное мнение высказал на тот момент президент GAISF и генеральный секретарь ФИБА Патрик Бауманн. Во-первых, непонятна ситуация с мужчинами и женщинами, потому что сегодня на Олимпиаде не нужен чисто женский спорт. Второе — есть команды, где два мужчины и есть, где шесть мужчин. И более сложные трюки покажут коллективы, где больше мужчин. Их количество нужно уравнивать.
Если, допустим, в синхронном плавании у всех команд по 8 спортсменок. То у нас на соревнованиях по чирлидингу в Украине в команде от 5 до 25 человек. И это огромная разница! Но это фестивальное движение, и каждый спортсмен за свое участие в турнире платит взнос. И самое ужасное, что этот американский союз, который стал полноправным членом МОК, до сих пор обилечивает участников чемпионатов мира. Это большая корпорация, которая владеет турнирами. И сегодня чирлидинг лежит в одном американском кармане. Хотя есть японская альтернатива.
То есть, если спортсмен хочет участвовать в чемпионате мира, то он должен за себя платить международной федерации?
Конечно, сейчас так и проходят турниры. У нас в одном из клубов есть команда украинских школьниц, которые выиграли чемпионат мира в Орландо среди школьников. Это было года три назад. Все замечательно. Но ведь они самостоятельно оплачивают себе поездку — 2500 долларов за участие и проживание в этом Диснейленде. То есть, хочешь быть чемпионкой — найди бюджет. С одной стороны это хорошо, что чирлидинг развивается по фестивальному принципу, ведь он доступен всем и каждому. Но ему еще придется пройти определенный путь, чтобы быть спортом.
У меня сейчас по олимпийскому чирлидингу больше вопросов, чем ответов. Для тех, кто занимается, большой плюс, что такой прорыв сделан. Но на этом очень сильно спекулируют. В Украине с американской федерацией работает только одна из четырех, которые есть в стране. И они прям бьют себя в грудь: только наши спортсмены поедут на Олимпиаду. Это дискриминация детей по принципу принадлежности к федерации. Вместо того, чтобы объединить лучших из всей страны, президент занимает такую позицию. Поэтому битва за помпоны еще предстоит.
По поводу чирлидинга на Олимпиаде еще надо понимать, что такое экономика олимпийской деревни. В Афинах-2004 было одно количество баскетбольных команд, но у баскетбола была такая хорошая посещаемость и рост продажи билетов, в том числе и благодаря успешно проведенной развлекательной программе. Поэтому на Олимпиаде были заинтересованы в расширении турнирной сетки баскетбола.
Но главным вопросом было, как расселить дополнительные команды в олимпийской деревни. Это же увеличение расходов организаторов. А что такое чир-команды? Это по 25 человек минимум.
Если команд, которые отобрались на Олимпиаду, должно быть минимум восемь и в двух номинациях, то получается более, чем на 300 человек увеличение олимпийской деревни.
А часто ли приходилось обращаться к охране? Были ли какие-то посягательства на украинок?
Всегда повышенная охрана в таких странах, как Турция, где у нас воровали костюмы из раздевалки. Была ситуация в Швеции, где мы жили в отеле с сербскими болельщиками, и в матче группового этапа Евробаскета-2005 мы вышли с испанским танцем на последних секундах. В нас летели и бутылки, и монеты. Мы не слышали музыку вообще! Я еще тогда была на площадке и помню, что мы просто каким-то образом синхронно вырулили.
Когда мы уходили, нам кричали "Бууууу", а в отель сопровождали с полицией. Испания тогда выиграла и испанский журналист подбежал ко мне с вопросом: "Как думаете, почему выиграла Испания? Потому что на площадке были вы или Пау Гасоль?" Я ответила, что, конечно, благодаря Пау. Но он сказал, что думает по-другому. Было смешно. Но полиция еще два дня охраняла нас в отели от сербских фанов – пока не закончился групповой раунд.
А был какой-то матч, когда после вашего вдохновляющего танца команда совершила рывок и победила, а представители сборной или клуба благодарили, что вы спасли ситуацию?
Знаете, на самом деле очень часто такое бывает. Я помню, когда "Будивельник" выступал в Еврокубке, то была такая игра, которую мы вытягивали всем залом. Даже больше — когда команда проигрывает, бывает я захожу в раздевалку и говорю: "Девочки, вы не доработали!" Потому что при чуть большей отдаче была бы победа.