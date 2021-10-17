Будет битва за помпоны! Почему украинских чирлидерок в Швеции забросали бутылками и поедут ли они на Олимпиаду

По этому поводу для меня самое авторитетное мнение высказал на тот момент президент GAISF и генеральный секретарь ФИБА Патрик Бауманн. Во-первых, непонятна ситуация с мужчинами и женщинами, потому что сегодня на Олимпиаде не нужен чисто женский спорт . Второе — есть команды, где два мужчины и есть, где шесть мужчин. И более сложные трюки покажут коллективы, где больше мужчин. Их количество нужно уравнивать.

Есть приверженцы японской версии или американской. И есть два основных направления в спортивном чирлидинге — чир, где есть пирамиды, объединение более акробатических элементов. И вторая — dance-номинация, которая соединяет разные танцевальные направления. И получается, что есть танцевальные команды, которые никогда не делают чир и — наоборот. Но в Америке есть университетские команды, которые соревнуются во всем.

Олимпиада-2024 укомплектована. Там будет брейкданс, который безумно популярен во Франции. В 2028 году Игры будет принимать Лос-Анджелес. И вот на Олимпиаду в США представители чирлидинга максимально запряжены, чтобы попасть по местной квоте. Дальше есть нюансы. Red Foxes — шоу-группа чирлидеров мирового уровня, и мы понимаем, что такое структура федерации и объединение спортсменов из 200 стран мира. В мире чирлидинга пока такого единства нет.

Вообще процедура прохождения следующая. Сначала нужно вступить в международную федерацию неолимпийских видов спорта (GAISF). Там они все соревнуются и рано или поздно подают заявки в олимпийский комитет, учитывая пожелания хозяйки Игр. На Олимпиаде в Токио-2020 добавили сумо, каратэ. Но пока больше в олимпийской программе каратэ не будет… Это спортивные интриги большого количества международных федераций.

На данный момент чирлидинг не является олимпийским видом спорта. Но одна из существующих в чирлидинге международных федераций, американская ICU, стала полноправным членом международного олимпийского комитета. До этого у них три года было временное членство.

Если, допустим, в синхронном плавании у всех команд по 8 спортсменок. То у нас на соревнованиях по чирлидингу в Украине в команде от 5 до 25 человек. И это огромная разница! Но это фестивальное движение, и каждый спортсмен за свое участие в турнире платит взнос. И самое ужасное, что этот американский союз, который стал полноправным членом МОК, до сих пор обилечивает участников чемпионатов мира. Это большая корпорация, которая владеет турнирами. И сегодня чирлидинг лежит в одном американском кармане. Хотя есть японская альтернатива.

То есть, если спортсмен хочет участвовать в чемпионате мира, то он должен за себя платить международной федерации?

Конечно, сейчас так и проходят турниры. У нас в одном из клубов есть команда украинских школьниц, которые выиграли чемпионат мира в Орландо среди школьников. Это было года три назад. Все замечательно. Но ведь они самостоятельно оплачивают себе поездку — 2500 долларов за участие и проживание в этом Диснейленде. То есть, хочешь быть чемпионкой — найди бюджет. С одной стороны это хорошо, что чирлидинг развивается по фестивальному принципу, ведь он доступен всем и каждому. Но ему еще придется пройти определенный путь, чтобы быть спортом.

У меня сейчас по олимпийскому чирлидингу больше вопросов, чем ответов. Для тех, кто занимается, большой плюс, что такой прорыв сделан. Но на этом очень сильно спекулируют. В Украине с американской федерацией работает только одна из четырех, которые есть в стране. И они прям бьют себя в грудь: только наши спортсмены поедут на Олимпиаду. Это дискриминация детей по принципу принадлежности к федерации. Вместо того, чтобы объединить лучших из всей страны, президент занимает такую позицию. Поэтому битва за помпоны еще предстоит.