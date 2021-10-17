ВИДЕО | Лава из вулкана Ла Пальма в Испании течет по земле и домам

В воскресенье на Канарском острове Ла-Пальма было зафиксировано 42 сейсмических движения, самое большое из которых имело магнитуду 4,3.

”На данный момент нет никаких признаков того, что извержение скоро закончится, хотя все действительно этого хотят”, — сказал Анхель Виктор Торрес, президент Канарских островов , на сегодняшней конференции Социалистической партии Испании в Валенсии .

Вулкан Кумбре-Вьехе на острове Ла-Пальма извергается уже месяц. За это время 7000 из 83000 жителей острова были вынуждены покинуть свои дома. Лава покрыла 742 гектара земли и разрушила почти 2000 зданий. Воздушное сообщение на острове сохраняется, хотя почти половина — 22 из 38 — рейсов на остров сегодня отменены, сообщает Reuters.