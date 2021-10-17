17.10.2021, 20:17
Репинский не исключает коалицию в Йыхви с EKRE(7)
Политик и член Центристской партии Эстонии Мартин Репинский ответил на вопросы корреспондента RusDelfi. Он поделился планами партии в Ида-Вирумаа, а также рассказал о борьбе против подкупа избирателей с помощью TikTok.
На вопрос о том, известно ли ему что-то о подкупе избирателей, Мартин Репинский ответил следующее:
"На самом деле я заснял видео и выложил его в TikTok — уже больше 12 тысяч просмотров там. Видео о том, что мы ищем тех, кто покупал голоса. Действительно, такая информация неоднократно приходила, и учитывая, что в Ида-Вирумаа явка довольно низкая, каждый купленный голос здесь имеет вес" — прокомментировал Репинский информацию о возможном подкупе избирателей.
"В Йыхви мы, безусловно, готовы сотрудничать с EKRE. На данный момент у нас в коалиции EKRE непосредственно нет, но один из членов действующей коалиции уже вступил в EKRE — это бывший министр сельского хозяйства Арво Аллер. Он сейчас является членом управы" — заявил Репинский.