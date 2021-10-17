Грызуны для гангстеров: итальянская полиция обнаружила на наркоферме замороженных сонь

Обнаружив более 700 растений каннабиса, полиция также обыскала хозяйственные постройки и обнаружила клетки с грызунами и морозильные камеры, заполненные тушками.

Три человека были задержаны.

Как объясняют защитники животных, запеченные сони подаются высокопоставленным гангстерам на банкетах, организованных влиятельным мафиозным кланом "Ндрангета" в Калабрии.

Браконьеры отлавливают животных в лесах национального парка Аспромонте и продают их гангстерам и ресторанам.

Считается, что боссы "Ндрангеты" — крестные отцы и лидеры кланов — принимают важнейшие решения за тарелкой сонь, пишет газета Il Corriere della Sera.

Съедобные сони были деликатесом в Древнем Риме. Их откармливали в клетках, перед тем как распотрошить, нафаршировать свининой, молотыми кедровыми орехами и чесноком, а потом запечь.

Их по-прежнему можно попробовать в Хорватии и Словении.

"Ндрангета" — мафиозная организация, базирующаяся в Калабрии, на самом юге итальянского "сапога", но действующая далеко за пределами Италии. Эксперты считают,что именно эта преступная группировка ввозит в Европу большую часть кокаина, и оценивают ее ежегодный доход в 50 миллиардов евро.

В январе этого года в Италии начался масштабный судебный процесс над 355 участниками криминального синдиката и связанных с ним коррумпированных чиновников, бизнесменов и юристов.