Эдуард Одинец о подкупе избирателей: пока ничего не доказано и никто не наказан, это все остается только слухами

"Надеемся, что в этот раз явка в Ида-Вирумаа будет больше, потому что когда 60 процентов не приходит на выборы — это грустно, ведь тогда все решает только 40 процентов".

При этом он уверен, что социал-демократы пройдут в горсобрание и сохранят свои позиции.

На вопрос о подкупе избирателей Эдуард Одинец уверенно отвечает:

"Все слышали об этом, но пока ни один случай не доказан, ни один человек не наказан — это все остается только слухами".