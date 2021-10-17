17.10.2021, 19:22
Эдуард Одинец о подкупе избирателей: пока ничего не доказано и никто не наказан, это все остается только слухами
Депутат Рийгикогу от Социал-демократической партии Эдуард Одинец ответил на вопросы корреспондента RusDelfi об амбициях партии и подкупе избирателей.
"Надеемся, что в этот раз явка в Ида-Вирумаа будет больше, потому что когда 60 процентов не приходит на выборы — это грустно, ведь тогда все решает только 40 процентов".
При этом он уверен, что социал-демократы пройдут в горсобрание и сохранят свои позиции.
На вопрос о подкупе избирателей Эдуард Одинец уверенно отвечает:
"Все слышали об этом, но пока ни один случай не доказан, ни один человек не наказан — это все остается только слухами".