Илона Калдре: Если победит EKRE, то нам, всем тиблам, придётся вставать на колени и извиняться за то, что мы русские

Илона Калдре отмечает, что выборы в Ида-Вирумаа, в частности в Йыхви проходят спокойно и без скандалов. Она отмечает, что явка избирателей низкая и составляет порядка 32%.

По ее словам, это может быть связано с тем, что люди не верят в перемены. ”К сожалению, путают государственную политик и местного города. Я бы это назвала общественной работой, потому что те вопросы, которые возлагают избиратели на нас, мы решить на уровне города не можем, — говорит Калдре. Однако она отмечает, что политики на местном уровне могут обеспечить, чтобы русскоговорящие жители чувствовали себя комфортно.

Международные наблюдатели в Кохтла-Ярве сегодня заявили о подкупе голосов. Калдре говорит, что это было, есть и будет. ”Я верю в местные выборы и буквально вчера я записала видео. Если вы все таки купили голос, то имейте в виду: в следующем году вы будете очень нуждаться в деньгах. Ибо карму никто не отменял”, — предупреждает Калдре.

Она заверяет, что это не порча. ”Мы тут все отчасти с наведенной порчей, что уже хочется начать со всех снимать ее. В ближайшее время и займусь”, — шутит Калдре, которая отмечает, что не путает свою известность как экстрасенса с политической деятельностью.

На вопрос, кто победит на выборах, Калдре дистанцируется от экстрасенсорики и дает оценку исходя из политического пристрастия. ”Я уже не буду совершенно объективна, но однозначно это не будет одна партия. Скорее всего это будет винегретная коалиция, придется совместно собирать голоса для того, чтобы стать правительством в городе. Я надеюсь, что EKRE не победит. Мне бы этого очень не хотелось, потому что нам всем тиблам придётся вставать на колени и извиняться за то, что мы русские”, — резко заявляет Калдре.