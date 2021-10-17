Богатые родственники и дележка денег: латвийское радио опубликовало "разговоры таможенников"

Авторы программы проанализировали декларации около двух тысяч сотрудников СГД, а также опубликовали разговоры, записанные сотрудниками правоохранительных органов весной этого года по громкому делу о Тереховской таможне, по которому были задержаны 29 таможенников.

В распоряжении Latvijas Radio попала неофициальная информация, что стражи порядка уже длительное время ведут наблюдение за контрольным постом Тереховской таможни. Масс-медиа сообщает, что в поле зрение уголовного процесса попали две смены таможенников, которые могли брать деньги у грузоперевозчиков. Таможенники хранили наличность в пустой раздевалке, но затем деньги распределяли между собой, что было зафиксировано правоохранительными органами.

Авторам программы Atvērtie faili известны имена большинства задержанных таможенников, и более чем через полгода после длительного задержания некоторые таможенники продолжают работать. Согласно информации Латвийского радио, среди задержанных таможенников есть те, кто работает в структуре относительно недавно, а также те, кто выполняет свои обязанности не менее 20 лет. Кроме того, три из них попадали в поле зрения Службы государственных доходов (СГД) и других госучреждений.

Декларации таможенников

Декларации таможенников Терехово наводят на размышления о возможных скрытых источниках доходов, заключило Латвийское радио. Авторы программы собрали данные примерно о двух тысячах сотрудников СГД — таможенниках, налоговых инспекторах и других сотрудниках СГД.

Как оказалось, у многих таможенников есть очень обеспеченные родственники, которые не экономят на подарках.

Например, один таможенник получил в подарок от отца 165 тысяч евро, а другой таможенник — 149 тысяч евро от матери. Еще один их коллега в прошлом году принял в дар от некоего физического лица 80 тысяч евро.

Еще одному таможеннику ежегодно дарили деньги мать и бабушка. Всего за последние восемь лет эти двое близких родственников передали таможеннику 61 тысячу евро.