17.10.2021, 15:19
В Латвии — 2 377 новых случаев Covid-19, скончались девять человек
Foto: Anni Õnneleid
За минувшие сутки были подтверждены 2 377 новых случаев Covid-19. Сделан был 15 971 тест, доля позитивных случаев составила 14,9%. Об этом сообщает RusDelfi.lv.
Из 2 377 инфицированных — 1905 не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, 472 были привиты.
Среди скончавшихся: один человек в возрасте 50-59 лет, двое — 70-79 лет, шесть человек — в возрасте 80-89 лет.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 1266,4 случаев на 100 тысяч жителей.