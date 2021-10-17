В Латвии — 2 377 новых случаев Covid-19, скончались девять человек

Из 2 377 инфицированных — 1905 не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, 472 были привиты.

Среди скончавшихся: один человек в возрасте 50-59 лет, двое — 70-79 лет, шесть человек — в возрасте 80-89 лет.