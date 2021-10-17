17.10.2021, 15:03
Китай провел испытание гиперзвуковой ракеты, облетевшей всю планету(13)
: Global Look Press via ZUMA Press
Китайская гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, в августе облетела всю планету перед тем как поразить цель, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Financial Times и источники, ознакомленные с данными американской разведки.
Как отметили источники издания, Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застигнувший разведку Соединенных Штатов врасплох".
По словам источников газеты, знакомых с разведданными, гиперзвуковой планирующий блок примерно на тридцать километров отклонился от цели. Как они отметили, "испытание показало, что Китай добился поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем полагали американские официальные лица".