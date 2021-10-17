Китай провел испытание гиперзвуковой ракеты, облетевшей всю планету

По словам источников газеты, знакомых с разведданными, гиперзвуковой планирующий блок примерно на тридцать километров отклонился от цели. Как они отметили, "испытание показало, что Китай добился поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем полагали американские официальные лица".