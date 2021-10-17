За рубежом
17.10.2021, 14:44

Лапландию засыпало снегом. Его глубина в некоторых местах доходит по полуметра

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Foto: Arno Mikkor
Пока юг Финляндии страдает от скользких дорог, Лапландия покрывается снегом. На севере и на западе региона до сих пор продолжаются снегопады, а толщина снежного покрова уже достигла во многих местах 20 сантиметров. Об этом пишет Yle.fi.

Рекордная глубина снега была зафиксирована в Киттиля. Там к утру нападало 48 сантиметров снега, однако это связано с тем, что станция наблюдения за погодой расположена на высоте в несколько сотен метров над уровнем моря.

Снег достался также региону Кайнуу, а вот восток Лапландии в основном избежал осадков. Больше всего снега выпало в северо-западной части Лапландии. К вечеру снегопады сойдут на нет, но зато снег возможен в районе Куусамо.

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