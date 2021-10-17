"Если человек не попал в больницу, значит, вакцина свою работу выполнила": израильский врач объяснила, почему прививка работает, несмотря на рост заболеваемости

По словам Левицки, вакцинация очень эффективна, но многие неверно понимают ее суть. Главная задача вакцины — предотвратить тяжелый ход болезни.

”Люди говорят: ”Я заболел после прививки, она не работает”. Как раз наоборот! Если человек не попал в больницу, значит, вакцина свою работу выполнила, — объясняет доктор Левицки.

— Скажу больше: если будет много зараженных, но бессимптомных или болеющих легко, и при этом коронавирусные отделения будут пустые, а смертность — низкой, с нашей точки зрения, это будет означать, что эпидемия закончилась”.

В целом минздрав Израиля назвал две основные причины появления четвертой волны:

Вакцина менее эффективна от штамма ”дельта”.

Происходит ослабление иммунного ответа по прошествии времени после получения второй дозы вакцины.



Как показали исследования, через четыре и более месяцев после второй прививки вакцина Pfizer эффективна против заражения ”дельтой” всего на 53% , но при этом она защищает на 90% от тяжелого хода болезни.

