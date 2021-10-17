За рубежом
17.10.2021, 14:23

"Если человек не попал в больницу, значит, вакцина свою работу выполнила": израильский врач объяснила, почему прививка работает, несмотря на рост заболеваемости

 
Foto: Taavi Sepp
В начале июня благодаря массовой вакцинации м-РНК вакциной Pfizer-BioNTech Израиль достиг практически нулевого уровня заболеваемости. Но вскоре началась четвертая волна эпидемии. Доктор Екатерина Левицки, старший специалист по вирусным заболеваниям и ответственная за секвенирование штаммов коронавируса в лаборатории медицинского центра ”Ихилов” рассказывает, можно ли считать, что вакцина "не работает". ее слова цитирует "Новая газета".

По словам Левицки, вакцинация очень эффективна, но многие неверно понимают ее суть. Главная задача вакцины — предотвратить тяжелый ход болезни.

”Люди говорят: ”Я заболел после прививки, она не работает”. Как раз наоборот! Если человек не попал в больницу, значит, вакцина свою работу выполнила, — объясняет доктор Левицки.

— Скажу больше: если будет много зараженных, но бессимптомных или болеющих легко, и при этом коронавирусные отделения будут пустые, а смертность — низкой, с нашей точки зрения, это будет означать, что эпидемия закончилась”.

В целом минздрав Израиля назвал две основные причины появления четвертой волны:

  • Вакцина менее эффективна от штамма ”дельта”.
  • Происходит ослабление иммунного ответа по прошествии времени после получения второй дозы вакцины.


Как показали исследования, через четыре и более месяцев после второй прививки вакцина Pfizer эффективна против заражения ”дельтой” всего на 53% , но при этом она защищает на 90% от тяжелого хода болезни.