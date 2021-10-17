Чемпион КХЛ сыграет в Объединенных Арабских Эмиратах

Стороны договорились о совместной работе по развитию хоккея и продвижению имиджа КХЛ на территории ОАЭ.

Первым шагом станет проведение Dubai Ice Show с 3 по 5 декабря 2021 года.

3 декабря в рамках KHL World Games состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между действующим обладателем Кубка Гагарина ”Авангардом” и ”Ак Барсом”.

Игра приурочена ко Дню России на ”Экспо-2020” в Дубае, и пройдет на Coca Cola Arena — многофункциональном крытом комплексе вместимостью 17 тысяч зрителей, а под хоккей с шайбой 12 тысяч.

Кроме того, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит в ледовом шоу Татьяны Навки ”Спящая красавица”, которое пройдет 4 и 5 декабря в Дубае.

В предыдущий раз вынесенный матч в рамках KHL World Games проходил в декабре 2019 года в швейцарском Давосе, где играли ”Салават Юлаев” и ”Ак Барс”. Ранее подобные игры проходили в октябре и ноябре 2018 года в Вене и Цюрихе.

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