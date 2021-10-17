Владимир Свет: "Ээсти 200" провела-таки партию "Отечество"

На вышеупомянутом утверждении Солман не останавливается и пытается доказать, что Ласнамяэ находится в привилегированном положении, потому что ее знакомый из Кристийне по утрам может с комфортом добраться до Ласнамяэ в полупустом автобусе (не спрашивайте, мне самому трудно понять, в чем суть этого аргумента!). Организация транспорта в Таллинне ‒ это на самом деле сравнительно сложная для понимания сфера.

Солман пытается показать, будто Центристская партия и градоначальник Кылварт стараются ради своих избирателей, инвестируя именно в Ласнамяэ. Во-первых, цифры показывают прямо противоположное, во-вторых ‒ Центристская партия традиционно показывает хороший результат и в ряде других районов столицы. Например, в Пыхья-Таллинне, где тоже есть заметная доля русскоязычных жителей, в 2021 году инвестиции составили 178 евро на жителя. Так что опять-таки, коллеги из партии ”Отечества”, давайте не будем раздувать распространяемые ”Ээсти 200” ложные сведения!

Объем городских инвестиций на одного жителя Ласнамяэ составлял в 2020 году 154 евро, меньше эта сумма была только в Нымме с его 96 евро на жителя. В 2021 город выделил Ласнамяэ в качестве инвестиций почти 30 млн евро, то есть около 255 евро на жителя (в Мустамяэ, например, этот показатель составляет 243, а в Хааберсти — 344 евро на жителя).

Политикам без опыта управления это можно простить: все-таки новые люди с новыми идеями. Но определенно жаль, что долго работающая в Таллиннском горсобрании Рийна Сольман не утруждает себя открыть городской бюджет и сверить указанные цифры. Наверно ей просто некогда, ведь она постоянна занята очисткой площадки (слоган ”Отечества” на этих выборах звучит именно так). Ничего, мы сделаем это за нее.

Одним из основных мотивов нынешних выборов в Таллинне кажется враждебность по отношению к Ласнамяэ. Как еще объяснить, что представители оппозиционных партий один за другим говорят о некоем предпочтении Ласнамяэ при распределении денежных средств между районами. Передовые волшебники в этом деле, конечно, кандидаты от ”Ээсти 200”, которые одновременно обещают сократить выделяемые Ласнамяэ средства (около 7 млн евро в год) и одновременно увеличить их до 79 миллионов. Такой вот долгосрочный план!

Если у кандидата сложности с пониманием элементарных основ организации транспорта, то вряд ли имеет смысл вступать в дискуссию на эту тему, лучше и впредь сосредоточиться на том, какими именами жители Эстонии могут или не могут называть своих детей. (Именно это единственное начинание приходит в голову со времен нахождения Рийны Солман в кресле министра народонаселения).

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что в час пик пустые автобусы могут отправляться в Ласнамяэ лишь потому, что они высыдили битком набитый состав пассажиров из Ласнамяэ в Кесклинне. Я знаю, о чем говорю ‒ я сам годами добирался в часы пик на старом-добром автобусе номер 60 из Ласнамяэ в школу и университет. Больше автобусов курсирует там, где живет и передвигается больше людей, и утреннее направление из Ласнамяэ (и других частей города) в Кесклинн как раз и является одним из таких маршрутов.

Правильно ли это? Смею утверждать, что не совсем, и больше рабочих мест или возможностей для качественного времяпровождения могло бы быть и в других крупных районах. Такое развитие города было бы сбалансированным. Но поскольку связанные с транспортом недочеты не возникли за день, то нельзя и исправить их за день с помощью воздушных трамваев и других фантастических проектов. На этом фоне предлагаемый Центристской партией метробус ‒ это конкретный, реализуемый, экологичный и отвечающий потребностям развития Таллинна вид транспорта. В XXI веке транспорт должен быть именно таким, поскольку люди перемещаются чаще и быстрее, чем, например, в Средние века.

Кстати, средневековый Таллинн был построен руками эстонцев и представителей других национальностей с использованием в основном именно материалов из ласнамяэских каменоломен. Построенный некогда из плитняка средневековый город, ныне столица Эстонской республики, нуждается в качественном и мудром управлении, где все политические силы предлагают реальные решения, учитывающие потребности всех сторон. Распространение ложной информации и слабое понимание основ важных сфер городского развития совсем не сочетается с современным городским управлением. Не знаю, может быть в Средние века этого было бы достаточно.

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