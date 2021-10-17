17.10.2021, 13:25
Политолог Рейн Тоомла: в Нарве победит либо Райк, либо Евграфов, либо центристы(11)
Foto: Andres Putting
Политолог Рейн Тоомла с интересом будет ждать завершения голосования на выборах в Нарвское городское собрание, полагая, что оно может принести за собой изменение в управлении самоуправлением. Об этом пишет rus.err.ee.
"Нарва же будет очень интересным примером, там победить могут либо центристы, либо список Катри Райк, либо избирательный союз Алексея Евграфова, но думаю, что ни один из трех перечисленных списков абсолютное большинство не получит", — анализирует Тоомла.
"Тем интереснее будет посмотреть, какие коалиции возникнут после этих выборов. Но, как я уже сказал, Нарва — единственное самоуправление, в котором мы можем ожидать каких-то интересных изменений", — заключает политолог Рейн Тоомла.