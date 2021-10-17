Самая низкая явка избирателей на местных выборах — в Ида-Вирумаа

Организаторы выборов сообщают, что к этому времени на избирательные участки Ида-Вирумаа пришли лишь 37,4% от всех, имеющих возможность проголосовать.

Самая высокая явка избирателей — на Хийумаа (49,4%).

По состоянию на 12:00 на выборах в собрания местных самоуправлений проголосовало 44 % избирателей. Наиболее высокая явка зарегистрирована в уезде Хийу (49,4 %), наиболее низкая – в Ида-Вирумаа (37,4 %).

На выборах в собрания местных самоуправлений в 2017 году к полудню в день выборов проголосовало 35,8 % избирателей. На выборах в собрания местных самоуправлений в 2013 году к 12:00 проголосовало 33,2 % избирателей.

Сегодня 448 избирательных участков по всей Эстонии будут открыты до 20:00. Избиратель может голосовать на любом избирательном участке в своем городе или волости, в Таллинне – на любом избирательном участке в своем районе. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении по адресу jsk.valimised.ee. Для того, чтобы проголосовать, необходимо иметь при себе удостоверение личности. Проголосовать электронно больше нельзя. Но с этого года в день выборов можно изменить отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня.

Если по связанной со здоровьем, или другой уважительной причине избирателю тяжело прийти для голосования на избирательный участок, или ему запрещено это делать (например, если он контактировал с заболевшим коронавирусом), то он может ходатайствовать о голосовании на дому. Для этого необходимо предоставить ходатайство в местное самоуправление. Сегодня это еще можно сделать, позвонив по указанному самоуправлением телефонному номеру до 14:00.

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