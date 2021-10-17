17.10.2021, 11:54
В туалете петербургской квартиры нашли мертвого мужчину с пистолетом, который пропал из военной части в Эстонии почти 30 лет назад(5)
Фото автора Karolina Grabowska: Pexels
Тело 53-летнего мужчины нашли в туалете квартиры в Калининском районе Санкт-Петербурга. Следователи, приехавшие на место происшествия, обнаружили неподалёку от умершего пистолет Макарова, исчезнувший из военной части Эстонии. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Как стало известно ”Фонтанке” 15 октября, мужчина, судя по состоянию тела, скончался еще несколько дней назад. Его обнаружил знакомый, который забеспокоился из-за того, что тот пропал и не выходит на связь. Следов насильственной смерти на теле погибшего не нашли.
По предварительной информации, во время осмотра тела и помещений следователи изъяли 68 патронов, два магазина и пистолет Макарова 1974 года. Последний находился в розыске, как похищенный из военной части в поселке Лээтсэ Харьюсского уезда Эстонской Республики. Уголовное дело по данному факту возбудили еще в 1993 году. На тот момент погибшему было 24 года.
Сейчас оружие и боеприпасы отправили на исследование.