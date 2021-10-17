17.10.2021, 12:46
Пропавший в Ляэне-Вирумаа 69-летний Юрий найден(2)
Foto: Anni Õnneleid
Сегодня утром полиция обратилась к общественности с просьбой о помощи в поисках 69-летнего Юрия, который пропал в волости Кадрина уезда Ляэне-Вирумаа.
Центр тревоги получил сегодня ранним утром сообщение, что Юрий ушел в неизвестном направление из попечительского дома в деревне Ундла волости Кадрина. Юрий и раньше уходил таким образом, в прошлый раз он отправился в Таллинн в район Ласнамяэ.
Патрули полиции проверили окрестности дома по уходу, близлежащие улицы и места, куда Юрий мог пойти.
В 14.20 полиция сообщила, что Юрий найден, с ним все в порядке и его доставят в попечительский дом.