Полиция ищет пропавшего в Ляэне-Вирумаа 69-летнего Юрия

Центр тревоги получил сегодня ранним утром сообщение, что Юрий ушел в неизвестном направление из попечительского дома в деревне Ундла волости Кадрина. Юрий и раньше уходил таким образом, в прошлый раз он отправился в Таллинн в район Ласнамяэ.

Патрули полиции проверяют окрестности дома по уходу, близлежащие улицы и места, куда Юрий мог пойти.

Его рост 170 см, он крупного телосложения, у него седые волосы с залысиной, седая борода. На нем могут быть темно-синяя флисовая кофта и темные спортивные брюки.

Полиция просит всех, кто видел Юрия или знает, где он может находиться, позвонить по номерам 5139 088 или 112.