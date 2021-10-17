Раздел имущества: претендовать на часть недвижимости можно порой даже в самых безнадежных случаях
Очень часто люди интересуются у юристов, адвокатов и даже в интернете различными нюансами из сферы раздела имущества. Нередко и в редакцию приходят письма с вопросами. Ведь для многих расставание с человеком, с которым он прожил много лет, — настоящая трагедия. И в переживаниях можно не учесть ряд нюансов, оставшись в итоге без имущества и у разбитого корыта.
”МК-Эстония” рассмотрела пять распространенных случаев из жизни, и вместе с присяжным адвокатом Евгением Твердохлебовым мы попытались разобраться, на что имеет право муж или жена в той или иной ситуации.
”Мы с женой все время жили в квартире, которая принадлежала теще. Я на протяжении 20 с лишним лет платил за квартиру и ремонт. А потом жена заявила, что я перестал ее устраивать, она нашла другого. И подала на развод. Мне друзья говорят, что я могу отсудить у нее часть квартиры. Но квартира же — тещина! Вот скажите: имею ли я в данном случае право на часть недвижимости, в которую я вкладывался много лет, или хотя бы на денежную компенсацию?”
Владимир.
Присяжный адвокат: Для ответа на этот вопрос нужно знать, как происходило заключение соглашения с матерью жены, какой именно ремонт и на какую сумму был сделан и какую долю это составляет от стоимости квартиры. Если удастся установить, что был заключён компанейский договор, например, между матерью жены и супругами, то муж имеет право требовать его прекращения и раздела имущества компаньонов.
О компанейском договоре можно говорить, если вам удастся доказать в суде, что вы делали сравнимые вклады и изначально у вас были общие цели — например, купить квартиру, обустроить ее и жить там вместе.
”Мой папа 30 лет жил с женщиной намного себя старше. У нее были свои дети, общих детей у них не было, в браке отец и эта женщина тоже не были. Он очень много помогал ей и ее детям, всю зарплату отдавал в ту семью. У них была квартира и убитая дача, он привел все в порядок, ремонт, обстановка, сделал из недвижимости конфетку. Потом они выпили из него все соки, и он умер. На похоронах дети этой женщины смотрели на меня волком. Они очень боятся, что я буду претендовать на эту квартиру и дачу. Неужели у меня есть для этого какие-то основания?”
Анжелика.
Присяжный адвокат: Если дочь мужчины сможет доказать общую экономическую цель и сравнимые по величине взносы, то опасения детей данной женщины оправданы. (См. рядом информацию про компанейский договор).
”Мы женаты, живем в квартире свекрови уже 20 лет, двое детей. Обязанности поделили так: муж покупает продукты на всю семью, я плачу за квартиру. Иногда тоже хожу в магазин, но в основном закупается все же он. Недавно он оставил ноутбук открытым, и я случайно узнала, что у него есть любовница. Хочу развестись, но по факту идти мне с детьми некуда. В банке
кредит мне на покупку недвижимости не дают. Я столько лет платила за эту квартиру, неужели я на нее никаких прав не имею?”
Марина.
Присяжный адвокат: Если оплачивались только платежи, связанные с проживанием в квартире, то претендовать на часть квартиры она не может.
Случайно выяснившаяся любовница у мужа — причина не для развода, а для обращения к психологу. Особенно если жену всё другое устраивало уже 20 лет, и идти ей с детьми некуда. Вместе с психологом нужно будет решить, что делать. И только если с помощью психолога будет принято взвешенное решение о разводе, тогда и стоит этим заниматься.
”Мы с моим молодым человеком 9 лет назад решили жить вместе. Год снимали, потом он сказал, что у него есть оставшаяся от отца квартира, но она была в совершенно убитом состоянии, и там не было вообще никаких условий для комфортного проживания. Мы взяли кредит, отремонтировали ее и стали там жить. Я платила по кредиту и коммунальным счетам, он покупал еду. Прожили так 8 лет, родились дети, все было вроде хорошо. Потом сильно поругались, он сказал, что не хочет больше вместе жить и чтобы я с детьми искала себе новое место жительства. Мама мне говорит, что я могу претендовать на какую-то часть от недвижимости мужчины. Но мы же не были в браке. Так ли это?”
Маргарита.
Присяжный адвокат: Если удастся доказать общую экономическую цель и сравнимые по величине взносы, то да. Более точно можно будет ответить только после изучения всех обстоятельств.
”У моей сестры такая ситуация: они с мужем много лет жили в квартире. Записана она была на мужа. Квартира не была в совместной собственности, общих детей у них не было — были только его дети от первого брака. Когда муж умер, выяснилось, что наследники первой очереди — его трое детей от первого брака. И сестре по закону полагается лишь 25% от всей квартиры. Дети сказали, что хотят ее выселить. Но другого жилья у нее нет и предложенных ей денег (25% от стоимости квартиры) не хватит, чтобы купить ей другое жилье в Таллинне. Что ей делать-то на старости лет, неужели она совсем на эту недвижимость не имеет никакого права?”
Виктор.
Присяжный адвокат: Каждый из сонаследников имеет право в любое время, не объясняя причин, требовать прекращения общей собственности. Но в некоторых случаях суд может отказать в иске, если человека ставят в явно несправедливое положение. По-моему, если женщина уже в возрасте и потеряла мужа, то не очень красиво ещё и лишать её жилья, к которому она привыкла за много лет. Поэтому тут можно было бы задуматься: ”А не стоит ли другим собственникам подождать с разделом?” Конечно, если нет других обстоятельств, оправдывающих такую спешку.
Что же касается вопроса, где ей жить, то она может снять себе квартиру, и если ей не будет хватать денег, то можно обратиться в местное самоуправление для получения пособия. Местное самоуправление может не только частично оплачивать ежемесячные платежи, но и возместить плату маклеру и первый взнос.
Что же делать, если вы после прочтения данной статьи обнаружили, что у вас было законное право на недвижимость, которая принадлежала официально другому человеку? Если она не продана третьим лицам, то идти к адвокату и узнавать о своих возможностях.
”Расходы на юристов в имущественных делах обычно довольно малы по сравнению с тем, что человек может получить или потерять, — говорит Евгений Твердохлебов, — поэтому платные консультации оправдываются. Если же у человека нет средств для оплаты правовой помощи, то, заполнив бланк в канцелярии суда, он может получить адвоката за счёт государства”.