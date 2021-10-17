Раздел имущества: претендовать на часть недвижимости можно порой даже в самых безнадежных случаях

Очень часто люди интересуются у юристов, адвокатов и даже в интернете различными нюансами из сферы раздела имущества. Нередко и в редакцию приходят письма с вопросами. Ведь для многих расставание с человеком, с которым он прожил много лет, — настоящая трагедия. И в переживаниях можно не учесть ряд нюансов, оставшись в итоге без имущества и у разбитого корыта.

”МК-Эстония” рассмотрела пять распространенных случаев из жизни, и вместе с присяжным адвокатом Евгением Твердохлебовым мы попытались разобраться, на что имеет право муж или жена в той или иной ситуации.

”Мы с женой все время жили в квартире, которая принадлежала теще. Я на протяжении 20 с лишним лет платил за квартиру и ремонт. А потом жена заявила, что я перестал ее устраивать, она нашла другого. И подала на развод. Мне друзья говорят, что я могу отсудить у нее часть квартиры. Но квартира же — тещина! Вот скажите: имею ли я в данном случае право на часть недвижимости, в которую я вкладывался много лет, или хотя бы на денежную компенсацию?”

Владимир.

Присяжный адвокат: Для ответа на этот вопрос нужно знать, как происходило заключение соглашения с матерью жены, какой именно ремонт и на какую сумму был сделан и какую долю это составляет от стоимости квартиры. Если удастся установить, что был заключён компанейский договор, например, между матерью жены и супругами, то муж имеет право требовать его прекращения и раздела имущества компаньонов.

О компанейском договоре можно говорить, если вам удастся доказать в суде, что вы делали сравнимые вклады и изначально у вас были общие цели — например, купить квартиру, обустроить ее и жить там вместе.