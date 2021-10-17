Арктическая стратегия по-европейски. Почему ЕС интересуется Арктикой?

Одна из основных проблем — изменение климата. Регион особенно чувствителен к глобальному потеплению. В течение последних 50 лет Арктика нагревается в три раза быстрее, чем планета в целом. Уровень ледяного покрова Арктики находится на самом низком уровне с 1850 года. В 2019 году Арктика теряла примерно 1 миллион метрических тонн льда каждую минуту, пишет The Guardian. Ученые опасаются, что повышение температуры в Арктике даже может пробудить спящие вирусы и привести к выбросу опасных химикатов и радиоактивных материалов времен Холодной войны.

Пять лет спустя в Канаде начал работу Арктический совет (Arctic Council), цель которого — налаживать сотрудничество арктических стран и коренных народов, чтобы совместно решать общие проблемы Арктики.

В 1991 году все восемь государств и организации, которые представляют коренные народы Арктики — инуитов, саамов и коренные русские народы, заключили соглашение — Стратегию защиты окружающей среды Арктики.

С географической точки зрения Арктика — это Северный Ледовитый океан, прилегающие моря и окружающие территории Канады, Дании , Финляндии, Исландии, Норвегии, России, Швеции и США. То есть три из восьми арктических государств — страны Евросоюза.

По словам депутата Европарламента Сирпы Петикайнен, Европейский Союз должен защитить Арктику от беспорядочной добычи ресурсов и в целом иметь позицию и влияние в этом регионе. Арктика должна быть демилитаризованной территорией, на которой нужно проводить научные исследования. Кроме того, ЕС настаивает на и охраны природы, это поможет сохранить биоразнообразие региона и образ жизни местного населения.

Что это значит?

13 октября Еврокомиссия опубликовала "Сообщение об активном участии ЕС ради мирной, устойчивой и процветающей Арктики". В нем говорится, что Евросоюз планирует сфокусировать свое внимание на трех направлениях: геополитике, климате и жителях северного региона.

Изменение климата вызывает и другие проблемы: поднимается уровень моря и нарушаются погодные системы, происходит береговая эрозия. Из-за таяния ледников сокращается площадь отражающей поверхности, что только ускоряет нагревание. Все это влияет на жизнь коренных населений Арктики и других жителей региона, а также угрожает животным и растениям Арктики.

Почему об Арктике беспокоится весь Евросоюз, а не одни только Cеверные страны?



На Евросоюз приходится 8% общих выбросов парниковых газов, которые способствуют глобальному потеплению, а также около 36% отложений черного углерода в Арктике — это вредные загрязнители воздуха, которые увеличивают скорость нагревания Арктики и таяния льдов. В воздушными и океанскими течениями из ЕС в Арктику также попадает микропластик. Дания, Финляндия и Швеция самостоятельно вряд ли в состоянии с этим справиться.



Означает ли это, что ЕС рассчитывает получить что-то взамен? В Арктике ведь есть нефть и газ.



В Новой Арктической стратегии ЕС призывает "оставить нефть, уголь и газ в земле", так как добыча и использование этих природных ресурсов больше всего влияет на изменение климата.

При этом интерес ЕС к Арктике все же связан с полезными ископаемыми. Предполагается, что из-за изменений климата станут доступны редкие минералы и ценные промышленные металлы, доступ к которым поможет облегчить переход на зеленую энергетику. Кроме того, Арктика позволит ЕС меньше зависеть от других стран, главным образом — от Китая, который на данный момент поставляет в ЕС 98% редкоземельных металлов и 93% магния.

ЕС собирается "регулярно проводить экологические, экономические и социальные оценки воздействия добычи этих материалов на окружающую среду, следовать высоким экологическим стандартам в добывающих отраслях, правильно утилизировать отходы и оперативно реагировать на возникающие аварии".

Как будет финансироваться Арктическая программа?



Финансирование деятельности, связанной с Арктикой, происходит при помощи нескольких программ и инициатив Евросоюза:



Из программ когезии и развития регионов ЕС на 2021-2027 год для северной Швеции и северо-восточной Финляндии.

Через инструмент Invest EU Европейского банка инвестиций, в который любая страна, не входящая в ЕС, может сделать свой вклад.

Через космические программы Евросоюза Copernicus и Galileo

Что будет дальше?



В первую очередь, Евросоюз планирует продолжать работу над отношениями странам-участниц Арктического совета — глобальные проблемы Арктики можно решать только в сотрудничестве с другими крупными игроками.

Чтобы стать ближе к Арктике, ЕС создаст офис Европейской Комиссии в Нууке. Постоянное присутствие в Гренландии поможет Евросоюзу укрепить связи и предвидеть шаги конкурентов, пишет Politico.

Больше внимания уделят исследованиям таяния вечной мерзлоты, планируется также поддерживать образование и трудоустройство жителей Арктики.

К вопросам, связанным с инновациями и исследованиями, образованием, созданием новых рабочих мест и развитием цифровых навыков жителей, ЕС надеется вовлекать женщин, молодежь и представителей коренных населений региона.