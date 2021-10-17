Бокс+
17.10.2021, 10:24

Латвиец Бриедис нокаутировал Манна и защитил чемпионский титул IBF

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Майрис Бриедис (слева) против Артура Манна
Майрис Бриедис (слева) против Артура Манна
Фото: Карлис Дамбриньш, Delfi.lv
Латвийский боксер Майрис Бриедис защитил чемпионский титул по версии Международной боксерской федерации (IBF) и пояс журнала The Ring в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) в бою против немца Артура Манна 16 октября в Arēna Rīga. Поединок завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее сообщалось, что команда Бриедиса практически достигла договоренности о проведении боя с поляком Михалом Чеслаком. Поединок должен был состояться 24 сентября, но представителей латвийского боксера не устроили финансовые условия, которые были предложены польской стороной.

Промоутер Бриедиса Калле Зауэрланд в срочном порядке нашел Бриедису замену — 30-летнего боксера Артура Манна. В 2019 году Манн бился за чемпионский пояс IBO в первом тяжелом весе против Кевина Лерены и уступил техническим нокаутом в четвертом раунде. Это поражение до сих пор оставалось единственным в профессиональной карьере немецкого боксера.

Бой в крузервейте был запланирован на 12 раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Бриедис победил нокаутом в третьем раунде. Во втором и третьем раундах Манн побывал в нокдауне.

Эта победа стала 28-й в профессиональной карьере Бриедиса. Нокаутом он победил в десятый раз. Латвийский боксер успешно защитил чемпионский титул IBF. Манн потерпел второе поражение в 19 боях на профессиональном ринге.

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