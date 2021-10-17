Передача: люди за деньги заражаются Covid-19, чтобы не делать прививку

Журналист позвонил женщине и представился заболевшим. Она назвалась Иветой и сказала, что при встрече потребует документ, подтверждающий, что он заразен. По ее словам, ее коллеги тоже ищут, от кого заразиться, и не боятся переболеть, так как считают, что у них крепкий иммунитет. Когда журналист признался, что он не болен, она не особо расстроилась, сказав, что ей поступило уже 20–30 звонков от желающих ее заразить.

Больные просят за "услугу заражения" от 100 евро, и Ивета была готова заплатить даже больше, лишь бы получить сертификат. О том, что она будет делать через полгода, она пока не думала, надеясь, что что-нибудь изменится — например, падет правительство. Не отрицает она и возможности повторного заражения.

Ивета пыталась и купить поддельный сертификат, но ей это не удалось. Журналисту удалось выяснить, что ей 53 года, 32 из них она работает в школе и менять место работы не собирается.

Редактор газеты Bauskas Dzīve Анита Розентале объяснила, что в редакции были споры, публиковать ли объявление. Они решили его опубликовать, потому что учительница сказала, что ее цель — показать правительству, до чего довели учителей.