Со следующей недели по Пыхья-Таллинну будет курсировать вакцинационный автобус

”В сентябре в Пыхья-Таллиннском вакцинационном автобусе было сделано более 350 прививок. В октябре по Пыхья-Таллинну вакцинационный автобус будет ездить две недели и остановится в разных частях района”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

”Сезон вирусов только набирает обороты, и больницы уже быстро заполняются больными в тяжелом состоянии. Конечно, еще не поздно вакцинироваться от коронавируса или добавить бустерную дозу к имеющейся защите”, — подчеркнул руководитель экспресс-клиник Confido Марек Сеэр.

Начиная с понедельника и до конца октября каждый день с 11 до 19 часов можно вакцинироваться в вакцинационном автобусе Confido как по предварительной регистрации, так и без. Регистрация, вакцинация и 15-минутный период поствакцинального наблюдения проходят на месте в автобусе.

В вакцинационном автобусе Confido можно привиться от COVID-19 вакцинами Pfizer-BioNtech Comirnaty, Spikevax (Moderna) или COVID-19 Vaccine Janssen. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Бустерные дозы в вакцинационных пунктах Confido могут получить взрослые в возрасте от 18 до 65 лет, у которых прошло минимум 8 месяцев с момента вакцинации, а также люди старше 65-ти лет, спустя минимум 6 месяцев после вакцинации. По прошествию 6-ти месяцев после вакцинации, возможность бустерной дозы могут использовать работники социальной сферы, а также работники сфер образования и медицины. Людям с иммунодефицитом рекомендуется вводить бустерную дозу вакцины от COVID-19 не раньше, чем по прошествию 6-ти месяцев с завершения первичного курса вакцинации.

График вакцинационного автобуса в Пыхья-Таллинне: