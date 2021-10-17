Со следующей недели по Пыхья-Таллинну будет курсировать вакцинационный автобус
”В сентябре в Пыхья-Таллиннском вакцинационном автобусе было сделано более 350 прививок. В октябре по Пыхья-Таллинну вакцинационный автобус будет ездить две недели и остановится в разных частях района”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
”Сезон вирусов только набирает обороты, и больницы уже быстро заполняются больными в тяжелом состоянии. Конечно, еще не поздно вакцинироваться от коронавируса или добавить бустерную дозу к имеющейся защите”, — подчеркнул руководитель экспресс-клиник Confido Марек Сеэр.
Начиная с понедельника и до конца октября каждый день с 11 до 19 часов можно вакцинироваться в вакцинационном автобусе Confido как по предварительной регистрации, так и без. Регистрация, вакцинация и 15-минутный период поствакцинального наблюдения проходят на месте в автобусе.
В вакцинационном автобусе Confido можно привиться от COVID-19 вакцинами Pfizer-BioNtech Comirnaty, Spikevax (Moderna) или COVID-19 Vaccine Janssen. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Бустерные дозы в вакцинационных пунктах Confido могут получить взрослые в возрасте от 18 до 65 лет, у которых прошло минимум 8 месяцев с момента вакцинации, а также люди старше 65-ти лет, спустя минимум 6 месяцев после вакцинации. По прошествию 6-ти месяцев после вакцинации, возможность бустерной дозы могут использовать работники социальной сферы, а также работники сфер образования и медицины. Людям с иммунодефицитом рекомендуется вводить бустерную дозу вакцины от COVID-19 не раньше, чем по прошествию 6-ти месяцев с завершения первичного курса вакцинации.
График вакцинационного автобуса в Пыхья-Таллинне:
- Пн. 18.10 / 11.00-19.00 Балтийский вокзал (Тоомпуйестеэ, 37)
- Вт. 19.10 / 11.00-19.00 Tööstuse Rimi Super (Теэстузе, 103)
- Ср. 20.10 / 11.00-19.00 Общественный центр Пыхья-Таллинна (Кари, 13)
- Чт. 21.10 / 11.00-19.00 Kolde Selver (Сыле, 31)
- Пт. 22.10 / 11.00-19.00 Торговый центр Stroomi (Туулемаа, 20)
- Сб. 23.10 / 11.00-19.00 Рынок Балтийского вокзала (Копли, 1)
- Вс. 24.10 / 11.00-19.00 Рынок Балтийского вокзала (Копли, 1)
- Пн. 25.10 / 11.00-19.00 TalTech, Эстонская морская академия (Копли, 101)
- Вт. 26.10 / 11.00-19.00 Circle K Sõle (Палдиски мнт, 44)
- Ср. 27.10 / 11.00-19.00 Sõle Rimi (Паавли, 10)
- Чт. 28.10 / 11.00-19.00 Põhja pst Rimi (Пыхья пст, 17)
- Пт. 29.10 / 11.00-19.00 Kolde Selver (Сыле, 31)
- Сб. 30.10 / 11.00-19.00 Центр открытий Proto (Пеэтри, 10)
- Вс. 31.10 / 11.00-19.00 Центр открытий Proto (Пеэтри, 10)
Дополнительная информация о вакцинах и вакцинации — здесь.