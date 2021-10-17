Правда ли, что звезду Michelin дают шеф-повару, а не ресторану?

Издание The Village в конце 2020 года писало: ”Стоит также заметить, что звёзды Michelin получают не столько рестораны, сколько шеф-повара, возглавляющие работу кухни этих заведений. Поэтому трансфер шефа — уход в другой ресторан или открытие собственного — может увести звезду”. Годом ранее на сайте украинского телеканала ”1 + 1” был опубликован разбор ”Что такое звёзды Michelin и за что их дают”, в котором есть схожее утверждение: ”Звезду Michelin могут присвоить как ресторану, так и шеф-повару лично — если ресторанного критика поразила именно его авторская кухня. Интересно, что при изменении своего рабочего места титулованный шеф-повар забирает свою звезду с собой”. Не исключено, что в обоих случаях авторы текстов воспользовались ”Википедией”. И в русскоязычной, и в украиноязычной версии есть такой фрагмент: ”Известно, что зачастую звёзды присуждаются шефам, а не ресторанам, таким образом, шеф может уйти и "прихватить" свою звезду в другой ресторан”.

Разбору подобных утверждений посвящён отдельный фрагмент в подборке ”Разоблачение пяти мифов о гиде Michelin”, которую подготовили его составители.

В первую очередь они отмечают, что такого ”термина”, как ”шеф-повар, отмеченный звездой Michelin”, в принципе не существует. Работа в заведении с этой наградой или даже владение таким рестораном не приводят к получению соответствующего формального статуса. Также составители гида обращают внимание на то, что, с их точки зрения, над приготовлением блюд работает вся команда ресторана, поэтому не вполне справедливо отмечать только одного человека.

Во-вторых, гид обновляется ежегодно — за время между публикациями шеф-повар может уйти из ресторана со звездой Michelin, но если заведение сохранит высокий уровень блюд с новым руководителем кухни, то престижный статус останется с ним.