Новости Эстонии
17.10.2021, 09:33

ФОТО | В Таллинне открылась большая выставка о Европе после Первой мировой войны

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Эстонский институт исторической памяти
Европейская сеть памяти и солидарности (ENRS) совместно с Эстонским институтом исторической памяти открыла на площади Вабадузе в Таллинне большую выставку ”После Великой войны. Новая Европа 1918-1923”, которую можно посетить с 17 октября по 5 ноября 2021 г.

Интерактивная выставка — это попытка осмыслить бурное начало межвоенного периода, сделав особый упор на историю Восточной и Центральной Европы. На выставке рассматриваются чрезвычайные культурные, экономические и другие изменения, которые произошли в Европе в 1918–1923 гг.

”Мы хотим показать, что по сей день ощущаем последствия событий столетней давности. Сравнивая различные трактовки процессов, которые происходили в этом регионе после Первой мировой войны, мы можем представить чувства отдельных народов, и многообразие сохранившихся в коллективной памяти картин этого конфликта”, — сказал профессор Ян Рыдель, координатор Европейской сети памяти и солидарности (ENRS) в Польше.

Выставка на эстонском и английском языке насчитывает более 200 архивных материалов в интерактивном формате: фотографий, документов, фильмов, карт и личных воспоминаний. События 1918-1923 гг. по-разному врезались в память народов Европы, а потому авторы выставки решили представить историю Великой войны и ее последствий, исходя из региональной перспективы. Так выставка развивает международную трактовку истории и с уважением относится к различному опыту и чувствам.

”Эти годы, которые многим народам принесли множество страданий, тем не менее, обладают позитивным значением для Эстонии. В эти годы умело воспользовались международным положением и создали независимое Эстонское государство”, — отметил член правления Эстонского института исторической памяти Меэлис Марипуу.

Передвижная выставка ”После великой войны. Новая Европа 1918–1923” экспонируется в разных странах уже на протяжении трех лет и за это время посетила девять городов.

О выставке

Первая мировая война (1914–1918) тотально преобразила облик Европы. На развалинах четырех империй возник ряд новых государств. Почти все границы по новой нанесли на карту. В некоторых случаях новые границы сформировались в результате вооруженных конфликтов, случившихся в течение пяти послевоенных лет. В некоторых местах эти процессы завершились лишь в районе 1923 года. Некоторые страны видели результат войны как ужасную трагедию, а для других это была кульминация стремлений к независимости. Но все страны объединяла совместная работа по восстановлению после разрушительной войны и стремления к модернизации, которые заслонили не только политические, но также и социальные, экономические и культурные изменения.

Кураторы выставки: д-р Бартош Дзевановский-Стефаньчик (ENRS), д-р Роберт Журек.

Дополнительная информация о проекте, выставке и экспертах, связанных с подготовкой международного турне — здесь.

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