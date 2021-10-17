17.10.2021, 09:06
Сегодня ночью в результате ДТП в Рапламаа погиб молодой человек(2)
Foto: Argo Ingver
В ночь с субботы на воскресенье погиб 28-летний водитель в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе Таллинн-Пярну-Икла.
В 01.40 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Оргита в Рапламаа на 63-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла. Там, по предварительным данным, произошло столкновение между Škoda Superb и грузовиком Renault.
Водитель Škoda, 28-летний мужчина, скончался на месте, пассажир был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
После аварии обе полосы дороги были перекрыты, а через Рапла устроили временный объезд, но теперь движение восстановлено.