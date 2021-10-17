Сегодня ночью в результате ДТП в Рапламаа погиб молодой человек

В 01.40 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Оргита в Рапламаа на 63-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла. Там, по предварительным данным, произошло столкновение между Škoda Superb и грузовиком Renault.