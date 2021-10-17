Новости Эстонии
17.10.2021, 09:06

Сегодня ночью в результате ДТП в Рапламаа погиб молодой человек

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Saaremaa liiklusõnnetuses hukkus eakas naine (pilt on illustratiivne).
Saaremaa liiklusõnnetuses hukkus eakas naine (pilt on illustratiivne).
Foto: Argo Ingver
В ночь с субботы на воскресенье погиб 28-летний водитель в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе Таллинн-Пярну-Икла.

В 01.40 в центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Оргита в Рапламаа на 63-м километре дороги Таллинн-Пярну-Икла. Там, по предварительным данным, произошло столкновение между Škoda Superb и грузовиком Renault.

Водитель Škoda, 28-летний мужчина, скончался на месте, пассажир был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

После аварии обе полосы дороги были перекрыты, а через Рапла устроили временный объезд, но теперь движение восстановлено.

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