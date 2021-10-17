ФОТО | Сегодня ночью в результате ДТП в Рапламаа погиб молодой человек

Сегодня ночью примерно в 1.40 Центру тревоги сообщили о ДТП на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в деревне Оргита волости Мярьмаа. В ДТП погиб водитель легкового автомобиля, 28-летний мужчина.

В ходе ДТП столкнулись ехавший со стороны Таллинна легковой автомобиль Škoda и двигавшийся со сторону Пярну грузовик. Вследствие столкновения оба транспортные средства выехали с проезжей части.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте. Пассажир автомобиля получил тяжелые травмы. Автомобиль был настолько деформирован, что пассажира пришлось вырезать из салона, его доставили в больницу. Водителя грузовика также доставили в больницу для проверки здоровья. В легковом автомобиле находилась собака, она на пострадала.

"Точные обстоятельства ДТП мы выясним в ходе делопроизводства, но по предварительной информации по какой-то причине легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем", — сказал оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Риво Сааре. — Собранная на данный момент информация, обстановка на месте ДТП и повреждения автомобилей указывают на то, что водитель легкового автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности и скорость автомобиля превышала допустимую".

Водитель грузовика был трезв, возможное опьянение погибшего водителя выяснит экспертиза. ДТП произошло на неосвещенном участке дороги с максимально разрешенной скоростью в 90 км/ч. На месте ДТП движение было перекрыто и перенаправлено в течение трех часов.

Для выяснения обстоятельств ДТП начато уголовное делопроизводство.



