За сутки в Эстонии прибавилось 1119 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека

В течение дня в больницах было открыто 33 новых истории болезни. Скончались четыре человека, инфицированных коронавирусом: 96-летняя женщина, 92-летняя женщина, 92-летний мужчина и 86-летняя женщина.

За последний день было проанализировано 6732 теста на коронавирус, из которых 1119 были положительными.

Из тех, у кого выл выявлен коронавирус, 741 человек не был вакцинирован и 378 прошли курс вакцинации.

В течение дня было введено 1135 доз вакцины, всего 1 399 832 дозы. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет 68%.

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