17.10.2021, 11:05
За сутки в Эстонии прибавилось 1119 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре человека
Foto: Andres Putting
По состоянию на утро 17 октября в больницах в общей сложности находится 379 пациентов, инфицированных коронавирусом. Из них 240 (или 63,3%) не были вакцинированы, а 139 (или 36,7%) прошли курс вакцинации.
В течение дня в больницах было открыто 33 новых истории болезни. Скончались четыре человека, инфицированных коронавирусом: 96-летняя женщина, 92-летняя женщина, 92-летний мужчина и 86-летняя женщина.
За последний день было проанализировано 6732 теста на коронавирус, из которых 1119 были положительными.
Из тех, у кого выл выявлен коронавирус, 741 человек не был вакцинирован и 378 прошли курс вакцинации.
В течение дня было введено 1135 доз вакцины, всего 1 399 832 дозы. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет 68%.
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