На Урале 18 человек умерли от отравления метиловым спиртом

"По версии следствия, в период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт), представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек", — цитирует "Интерфакс" сообщение регионального следственного управления СКР.

"Из 18-ти человек 16 умерли в Екатеринбурге, еще по одному — в Нижнем Тагиле и в Ревде", — сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Задержаны двое подозреваемых — по данным пресс-службы регионального ГУ МВД, это местные жители, предприниматели 1978 и 1967 годов рождения, зарегистрированные в одном из коллективных садов Верх-Исетского района Екатеринбурга.

"В настоящее время сыщики проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости. Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от "паленки", — добавил Горелых.

Ранее региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев сказал "Интерфаксу", что все пострадавшие, по предварительным данным, покупали алкоголь на розлив на одном из рынков, рядом с которым проживали.

Прокуратура Свердловской области заявила, что рыночные комплексы Екатеринбурга проверят после гибели людей от отравления спиртом.

На прошлой неделе похожая трагедия произошла в другом российском регионе — Оренбургской области.

Там от отравления суррогатным алкоголем умерли 34 человека. Всего в Оренбуржье отравились 67 человек. В их крови был обнаружен смертельно опасный метиловый спирт.

Нелегально произведенные спиртные напитки стоят дешевле легальных, но могут содержать смертельно опасные примеси, особенный метиловый спирт.