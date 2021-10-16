ФОТО | Смотрите, как сегодня медики Ляэне-Таллиннской центральной больницы перезапускали сердца(4)
В Эстонии около 700 человек ежегодно умирают из-за внезапной остановки сердца. В среднем только в одном из трех случаев присутствующие начинают реанимацию до приезда кареты скорой помощи.
По словам руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы и опытного врача скорой помощи доктора Аркадия Попова, в случае внезапной остановки сердца человека еще можно вернуть к жизни, но во время ожидания прибытия скорой помощи теряются драгоценные минуты, из-за чего последующая реанимация может оказаться уже неэффективной.
"Если не применять методы оживления до прибытия скорой помощи, шанс на выживание в случае внезапной остановки сердца составляет менее 10 процентов, поэтому все зависит от быстрых и умелых действий присутствующего человека или случайного прохожего. Чтобы в решающий момент не потерять уверенность в себе и набраться смелости помочь, необходимо время от времени практиковать реанимационные приемы — в этом случае шансов спасти жизнь человека, которая оказалась в ваших руках, намного больше», — отметил доктор Аркадий Попов.
Он также добавил, что самая большая ошибка, которую допускают при оказании первой помощи — это то, что эту помощь не оказывают.
По случаю всемирного дня перезапуска сердца сегодня в торговом центре Rocca al Mare медики Ляэне-Таллиннской центральной больницы показывали всем желающим, что делать в экстренной ситуации.
Алгоритм оказания первой помощи:
1. Первичный осмотр:
- Прежде, чем приблизиться к пострадавшему, удостоверьтесь, что это безопасно.
- Убедитесь, что пострадавший находится в сознании: поговорите с ним и аккуратно потрясите его за плечо.
- Осторожно запрокиньте голову пострадавшего назад, приподняв подбородок, и проверьте его дыхание.
- Если пострадавший не дышит, нужно приступать к оживлению.
2. Позовите на помощь:
- Если рядом с Вами есть еще кто-то, позовите на помощь.
- Позвоните (или попросите другого человека позвонить) 112 и расскажите о ситуации. Следуйте инструкциям Центра тревоги. Включите на телефоне громкую связь и не прерывайте звонок.
- Непрямой массаж сердца - это самое главное при оказании первой помощи человеку, у которого внезапно остановилось сердце. Не откладывайте начало массажа сердца, важна каждая минута!
3. Непрямой массаж сердца:
- Снимите с пострадавшего верхнюю одежду.
- Положите обе руки на середину грудной клетки пострадавшего.
- Надавливайте на грудину на глубину 5-6 см 100-120 раз в минуту (2 нажатия в секунду).
- Надавливайте сильно и быстро. Не бойтесь, Вы не причините пострадавшему никакого вреда.
- Если Вы знаете, как проводить искусственное дыхание, а пострадавший является вашим близким родственником или другом, делайте 2 вдоха и 30 надавливаний на грудину до тех пор, пока не приедет скорая помощь. Если Вы не знакомы с техникой проведения искусственного дыхания, делайте только надавливания.
Не прекращайте реанимационных действий до тех пор, пока об этом не скажут прибывшие сотрудники скорой помощи.
Вы молодец! У Вас всё обязательно получится! Помогая, Вы спасаете жизнь! ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ!