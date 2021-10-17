20 лет назад в Латвии был убит судья. Есть ли шанс раскрыть одно из самых громких преступлений в истории страны?

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Вечером 15 октября 2001 года в самом центре Риги был убит председатель Коллегии по уголовным делам Рижского окружного суда Янис Лаукрозе. Киллер расстрелял судью в подворотне дома на улице Лачплеша, 29. Расследование взял под личный контроль Генпрокурор, к работе были привлечены Полиция безопасности, а также специалисты из Эстонии, Литвы, России и Швеции. Тем не менее, единственное в истории Латвии убийство судьи до сих пор не раскрыто. Подозреваемых тоже нет.